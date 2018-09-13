Модные тенденции осени 2018

Наступившая осень — самое время обновить гардероб. Чтобы понимать, что нужно купить, следует ориентироваться в новинках на модном рынке. О тенденциях сезона осень-2018 расскажем в материале.
Модные цвета осени 2018
Во многом тенденции определяют цветовые решения. Каждый сезон оттенки, которые вошли в моду, могут меняться. Разумеется, черный — это классика на все времена. Но ведь есть и другие оттенки, которые заслуживают внимания этой осенью, пишет Medikforum.ru.
Так, крайне популярен алый цвет. Его можно было увидеть в огромном количестве на неделях высокой моды. Рядом с ним, нога в ногу, шагает оттенок марсала — винный. Используя луки с этим цветом женщина будет выглядеть невероятно сексуально.
Не менее актуален темно-зеленый. Сначала многим он кажется не слишком привлекательным, но не влюбиться в эту роскошь невозможно. Он как никогда подходит осени, особенно в сочетании с золотым, который тоже находится на пике популярности в текущем сезоне. Сложно представить хотя бы одну осень без великолепия золота, которое ассоциируется с опавшей листвой.
Осень
Яркие цвета пользуются спросом и будут говорить о том, что девушка, носящая их, является невероятно модной. К ним можно отнести оранжевый, который можно сочетать с темно-синим, чтобы выглядеть крайне эффектно на фоне созданного контраста. Также следует обратить внимание на фуксию — многие известные дизайнеры использовали ярко-розовый цвет в создании своих коллекций нынешнего сезона. В целом оттенки фиолетового, ярко-синий цвет — вот чего не хватает в гардеробе истинной модницы.
Но и тем, кто придерживается классики и не любит броскости, не стоит отчаиваться. Ведь пастельные цвета очень популярны по сей день. Бледно-розовый, бежевый, мятно-зеленый, небесно-голубой — выбор здесь практически безграничен.
Модные принты осени 2018
Клетка
Клетка может быть разной — крупной, мелкой, разных оттенков и форм, деловой или игривой. Она будет актуальна для любого образа — делового, повседневного и даже романтического.
Леопардовый принт
Совсем недавно леопард вышел из моды. Но не успел он это сделать, как снова оказался в числе модных тенденций. Осенью 2018 года следует приглядеться к этим принтам и выбрать наиболее подходящий вам. Примечательно, что традиционный леопардовый принт не так популярен, как нестандартные оттенки. Лучше обратить внимание на красный, желтый, синий цвета, сочетание черного и желтого.
Узоры и абстракция
Необычные орнаменты по-прежнему остаются на пике популярности. Осень 2018 года стоит обратить на это внимание. Посмотрите работы таких модных домов, как Altuzarra, Boss Hugo Boss, Bottega Veneta, Chanel, Emporio Armani, Escada, Etro, Haider Ackermann и Proenza Schouler, чтобы убедиться в том, что узоры — крайне интересны.
Цветочный орнамент
Цветы — это не только признак весны и лета. Они очень актуальны и в осеннее время года. Флора привлекает внимание многих дизайнеров, например, Zuhair Murad, Ermanno Scervino, Alice+Olivia, Alena Akhmadullina и Alberta Ferretti. Почему бы обывателям не последовать примеру именитых стилистов и не передать привет лету посредством красивой цветочной одежды.
Модные тенденции осени 2018
В этой главе разберем, какие же тренды в луках наиболее актуальны этой осенью.
Стеганые куртки
Этот предмет вашего гардероба не только крайне стильный, но и невероятно удобный. Такую верхнюю одежду можно носить не только осенью, но и зимой 2018. Потому что она будет популярна еще немало времени. Наиболее модно смотрятся дутые куртки или пальто, которые выглядят объемными.
Многослойность
С весны 2018 года тренд не теряет своих позиций и будет держаться на пике популярности до марта следующего года. Самое интересное, что многослойность только на руку в холодное время года, ведь это не только стильно, но и тепло.
Стиль милитари
Строгий, но в то же время очень сексуальный стиль милитари набирает обороты. Его сейчас выгодно носить в качестве верхней одежды. Любая уважающая себя модница должна заиметь в своем гардеробе подобную вещицу. Можно носить куртки в военизированном стиле, жакеты, пиджаки — да все, что угодно!
Стиль ковбоя
Осеннюю тоску может развеять лук, который вы выбираете. Если хотите разнообразить будни, присмотритесь к ковбойскому стилю. Сапоги, широкие ремни с массивными пряжками, пончо, сомбреро, бахрома и замша помогут вам в этом.
Плюшевые шубы
Этот тренд не ушел еще с прошлого сезона. Поэтому плюшевые шубки станут отличным вложением в гардероб. В этом году крайне модно носить многоцветные меховые изделия. Наиболее смелые девушки могут выбирать шубы с полосками, узорами, различными аппликациями.
Пижамный стиль
Этот стиль до сих пор вызывает крайне противоречивые мнения. Кому-то нравится, кто-то не понимает, как в подобной «пижаме» можно выйти на люди. В этом сезоне можно носить комплект из свободных брюк и рубашки на пуговицах, кимоно, платья и тренчи, напоминающие домашний халат.
Стиль хиппи
Яркость, свобода, эпатаж — этот стиль вызовет у многих приступ ностальгии про прошедшим 60-м. Вдохнуть хиппи-стайл в жизнь можно уже этой осенью, ведь это крайне популярно.
Куртка-парка
Этот предмет гардероба является модным на протяжении уже нескольких сезонов. Парку можно сочетать с самыми различными вещами — и джинсами, и романтическими платьями, и деловым стилем. Главное, уметь найти баланс.
Лаковые и кожаные пальто
Куда осенью без красивых пальто. Классика, конечно, до сих пор в моде. Но материал, из которого выполнена эта вещь, все время подвергается изменениям. Например, сейчас можно носить пальто лаковые или кожаные. Длина такой верхней одежды может быть на ваше усмотрения — будет модно носить и миди, и макси. Украшения в виде рюш или меха сделает вас самой яркой в толпе.
Плащ-пончо
Эта вещь очень легкая вещь, которая не сковывает движения, а от того так любима многими женщинами. Разлетайки снова в моде на радость многим стильным дамам.