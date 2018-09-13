Модные тенденции осени 2018

В этой главе разберем, какие же тренды в луках наиболее актуальны этой осенью.

Стеганые куртки

Этот предмет вашего гардероба не только крайне стильный, но и невероятно удобный. Такую верхнюю одежду можно носить не только осенью, но и зимой 2018. Потому что она будет популярна еще немало времени. Наиболее модно смотрятся дутые куртки или пальто, которые выглядят объемными.

Многослойность

С весны 2018 года тренд не теряет своих позиций и будет держаться на пике популярности до марта следующего года. Самое интересное, что многослойность только на руку в холодное время года, ведь это не только стильно, но и тепло.

Стиль милитари

Строгий, но в то же время очень сексуальный стиль милитари набирает обороты. Его сейчас выгодно носить в качестве верхней одежды. Любая уважающая себя модница должна заиметь в своем гардеробе подобную вещицу. Можно носить куртки в военизированном стиле, жакеты, пиджаки — да все, что угодно!

Стиль ковбоя

Осеннюю тоску может развеять лук, который вы выбираете. Если хотите разнообразить будни, присмотритесь к ковбойскому стилю. Сапоги, широкие ремни с массивными пряжками, пончо, сомбреро, бахрома и замша помогут вам в этом.

Плюшевые шубы

Этот тренд не ушел еще с прошлого сезона. Поэтому плюшевые шубки станут отличным вложением в гардероб. В этом году крайне модно носить многоцветные меховые изделия. Наиболее смелые девушки могут выбирать шубы с полосками, узорами, различными аппликациями.

Пижамный стиль

Этот стиль до сих пор вызывает крайне противоречивые мнения. Кому-то нравится, кто-то не понимает, как в подобной «пижаме» можно выйти на люди. В этом сезоне можно носить комплект из свободных брюк и рубашки на пуговицах, кимоно, платья и тренчи, напоминающие домашний халат.

Стиль хиппи

Яркость, свобода, эпатаж — этот стиль вызовет у многих приступ ностальгии про прошедшим 60-м. Вдохнуть хиппи-стайл в жизнь можно уже этой осенью, ведь это крайне популярно.

Куртка-парка

Этот предмет гардероба является модным на протяжении уже нескольких сезонов. Парку можно сочетать с самыми различными вещами — и джинсами, и романтическими платьями, и деловым стилем. Главное, уметь найти баланс.

Лаковые и кожаные пальто

Куда осенью без красивых пальто. Классика, конечно, до сих пор в моде. Но материал, из которого выполнена эта вещь, все время подвергается изменениям. Например, сейчас можно носить пальто лаковые или кожаные. Длина такой верхней одежды может быть на ваше усмотрения — будет модно носить и миди, и макси. Украшения в виде рюш или меха сделает вас самой яркой в толпе.

Плащ-пончо