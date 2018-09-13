Новое лекарство побеждает депрессию у матерей за считанные часы

Новый лекарственный препарат под названием брексанолон резко отличается от ныне существующих антидепрессантов. Тесты показали, что он может эффективно применяться для борьбы с послеродовой депрессией молодых матерей, так как лекарство улучшает их психическое состояние за 24 часа. МедикФорум напоминает, что приблизительно 10% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией. Эта депрессия может приводить к самым печальным последствиям, включая причинение вреда ребёнку и самоповреждения женщин. К сожалению, большинство жертв этого психического расстройства стесняется обращаться за помощью к врачам, так как считают, что их примут за плохих матерей.

Как стало известно в ходе исследования, результаты которого опубликовано журналом The Lancet, снижение депрессивных симптомов наблюдается в течение нескольких часов после инъекции брексанолона. Ученые из Университета Северной Каролины заявили, что ныне применяющимся антидепрессантам из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина требуется не менее 6 недель для того, чтобы вызвать хоть какую-то позитивную реакцию. Исследования брексанолона показали, что здесь речь идет о считанных днях, а возможно, даже часах.