Новое лекарство побеждает депрессию у матерей за считанные часы

Новый уникальный лекарственный препарат облегчает агонию послеродовой депрессии за часы, а не за недели. Такой вывод сделали исследователи.
Новый лекарственный препарат под названием брексанолон резко отличается от ныне существующих антидепрессантов. Тесты показали, что он может эффективно применяться для борьбы с послеродовой депрессией молодых матерей, так как лекарство улучшает их психическое состояние за 24 часа. МедикФорум напоминает, что приблизительно 10% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией. Эта депрессия может приводить к самым печальным последствиям, включая причинение вреда ребёнку и самоповреждения женщин. К сожалению, большинство жертв этого психического расстройства стесняется обращаться за помощью к врачам, так как считают, что их примут за плохих матерей.
Как стало известно в ходе исследования, результаты которого опубликовано журналом The Lancet, снижение депрессивных симптомов наблюдается в течение нескольких часов после инъекции брексанолона. Ученые из Университета Северной Каролины заявили, что ныне применяющимся антидепрессантам из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина требуется не менее 6 недель для того, чтобы вызвать хоть какую-то позитивную реакцию. Исследования брексанолона показали, что здесь речь идет о считанных днях, а возможно, даже часах.
Естественно, что в случае послеродовой депрессии скорость действия препарата имеет определяющее значение. И если брексанолон будет одобрен санитарными управлениями стран, то он может стать самым существенным прорывом в деле борьбы с одним из самых опасных психических расстройств. В исследовании этого препарата приняли участие более 200 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, который в течение 6 месяцев страдали от послеродовой депрессии.