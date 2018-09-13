Галерея: Рианна создала провокационную коллекцию нижнего белья

KrasotkaФэшнГалерея: Рианна создала провокационную коллекцию нижнего бельяГалерея: Рианна создала провокационную коллекцию нижнего бельяKrasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 сентября 2018, 16:14Сейчас в Нью-Йорке идет Неделя моды, на которой певица Рианна представила новую коллекцию нижнего белья.Коллекция получилась очень дерзкой и сексуальной, но самое главное – она подходит для любой фигуры. В показе приняли участие модели разного цвета кожи и комплекции, даже была и беременная модель.бельеколлекцияпоказрианна