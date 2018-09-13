Чт, 13.09.2018
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  • Галерея: Рианна создала провокационную коллекцию нижнего белья

Галерея: Рианна создала провокационную коллекцию нижнего белья

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Сейчас в Нью-Йорке идет Неделя моды, на которой певица Рианна представила новую коллекцию нижнего белья.

Коллекция получилась очень дерзкой и сексуальной, но самое главное – она подходит для любой фигуры. В показе приняли участие модели разного цвета кожи и комплекции, даже была и беременная модель.

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