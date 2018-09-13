Как живет супруга самого богатого человека в мире

В 2017 году основатель компании Amazon.com, специализирующейся на продаже различных товаров в режиме онлайн, Джефф Безос стал самым богатым человеком планеты с доходом в $100,3 млрд. В начале 2018-го предприниматель также занял первое место рейтинга, но уже с доходом в $106 млрд. И, как часто бывает, за спиной успешного мужчины всегда стоит мудрая женщина, его супруга. У Джефа ею оказалась его коллега Маккензи, пишет Anton-Julia.club.

Вместо игр с друзьями – книги!

Маккензи Безос родилась в Сан-Франциско и, по собственному признанию, была скромным и застенчивым ребенком. Она мало общалась со сверстниками и в свободное время писала короткие рассказы от руки, мечтая стать знаменитой писательницей.

После получения школьного аттестата девушка, идя к цели, поступила в Пристонский университет, чтобы учиться пиcательскому делу у своего кумира – профессора и лауреата Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон. К слову, Тони потом отзывалась о Маккензи как об одной из самых талантливых студенток.

При этом жизнь в колледже у будущей жены миллиардера нельзя была назвать роскошной. Она сама платила за обучение, подрабатывая посудомойкой, официанткой, продавцом, бухгалтером, няней… Когда Маккензи выдали диплом об образовании, из-за нехватки денег ей пришлось отложить мечту о написании книги и устроиться на работу в инвестиционную компанию.

Однако о неудаче говорить было рано. Ведь именно там девушка встретила своего будущего супруга Джеффа Безоса. Причем на собеседовании. Именно он, как вице-президент фирмы, взял ее на работу на должность аналитика.

Влюбить в себя босса

Кабинеты Джеффа и Маккензи располагались рядом, однако о дружеском общении между боссом и его подчиненной, казалось, не было и речи. Хотя вице-президент компании сразу понравился молодой девушке, мечтающей стать писательницей. Так что через некоторое время она сделала первый шаг и… пригласила будущего предпринимателя на дружеский ланч.

Этот ход оказался стратегически верным, потому что Джефф был покорен красотой и умом Маккензи, так что спустя три месяца их регулярных свиданий сделал ей предложение руки и сердца. А еще через три месяца они официально стали мужем и женой. Дальше началось самое интересное…

Сделать мужа миллиардером

После свадьбы молодые продолжали работать в той самой инвестиционной кампании и жить в недорогой квартире в спальном районе в Сиэтле. Но через некоторое время они уволились из фирмы, чтобы Джефф направил свои силы на собственный бизнес – уже известный всем сейчас Amazon.

При этом говорят, что Маккензи не только поддержала и поверила в идею супруга, но и приняла участие в составление бизнес-плана. Также она в очередной раз согласилась работать на Безоса и стала его первым сотрудником, начав вести все бухгалтерские дела.