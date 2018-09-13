Почему опасно пользоваться масками для лица слишком часто

Все дело в том, что в масках (как в кремовых, так и тканевых), как правило, содержатся очень активные ингредиенты в относительно большой пропорции. Именно это позволяет маскам оказывать мгновенный (правда, непродолжительный) эффект и именно поэтому их стоит использовать с утра, перед макияжем — они, так сказать, разогреют кожу, насытят ее всем необходимым, пишет Lady.mail.ru.

Если же постоянно брать такие сильнодействующие вещества, то результат может быть не самым радостным: вещества не успеют впитаться или удалиться с поверхности кожи, перемешаются между собой. А дальше их поведение вообще сложновато будет предсказать, но это будет точно что-то из этих вариантов: покраснения, закупоривание пор или воспаления.

К примеру, если постоянно наносить очищающие маски с черным углем, то можно вызвать шелушение даже на жирной коже, которой, казалось бы, такие проблемы не грозят (вот еще, кстати, несколько неожиданных факторов, которые иногда становятся причиной неприятности). Причем тех, кто не заметит ухудшение сразу (или не вычислит его источник), ждет более глобальное «событие» — кожа станет чувствительной. Выходит, пытаясь исправить недостатки своей кожи, можно привести ее к еще более ужасным последствиям.

Как часто можно пользоваться масками для кожи

Если у тебя есть основные средства по уходу за кожей, то использование масок стоит свести к 1—2 разам в неделю. По крайней мере так считают дерматологи. В тех случаях, когда времени на кремы, лосьоны, сыворотки и далее по списку нет, но нужен мгновенный результат, можно смело увеличить «дозу» до трех раз.