Девять способов отбить у мужчины желание ссориться

Розовый баллон

Однажды я пришла к своим друзьям — семейной паре. Мы беседовали с ними на кухне, и в какой-то момент была затронута очень щепетильная тема о воспитании детей. Тут их подход сильно разнился. Она была за то, что нужно держать детей в ежовых рукавицах, а он — сторонник версии «ребенку все разрешено», пишет Lady.mail.ru.

Муж и жена начали переходить на повышенные тона. Вдруг он встал и резко вышел за дверь. Вернулся через пару минут с каким-то маленьким розовым баллоном.

Позже я узнала, что это баллон с гелием. А пока он взял шланг и вдохнул немного «веселительного» газа. И на выдохе — смешным писклявым голосом — он сказал (читать вслух и представлять, что вы только что надышались гелия): «Если ребенку все запрещать, он вырастет никчемным и зажатым!»

После этого мы все начали хохотать как ненормальные, потому что воспринимать серьезно человека с писклявым голосом невозможно. Тогда жена тоже хлебнула воздуха из баллона и произнесла: «А если ему все разрешать, то он вырастет капризным эгоистом!»

Семейные ссоры: есть ли в них смысл

Мы посмеялись, и ссора быстро сошла на нет после этого. Ребята рассказали, что уже несколько лет они практикуют этот метод во время ссоры — ссориться «под гелием». Это помогает в прямом смысле выпустить пар, а после этого перейти к конструктивному диалогу.

Как ссориться с баскетболистом

У других моих знакомых история такая. Девушка очень низкого роста, а ее молодой человек, баскетболист, 201 сантиметр. И если они начинают спорить в положении стоя, то девушка разговаривает в натуральном смысле с пупком парня. Чтобы оказаться на уровне глаз, она убегает в комнату, приносит табуретку и встает на нее.

Он рассказывает: «Когда я вижу, как она ругается со мной на стуле, то не могу сдержать смеха». В этом случае тоже хорошо работает смехотерапия.

Барселона в помощь

Недавно я спросила у своих читателей в Instagram, а какие методы урегулирования конфликтов используют они. И вот некоторые варианты:

— Я кричу «Корбен» таким писклявым голосом, как герой Криса Такера в фильме «Пятый элемент». Когда муж начинается заводиться, ржу над ним, что он не может держать себя в руках, и истерит.

Четыре правила, которые заставят вас изменить отношение к ссорам с мужчиной

— Мне моя жена после ссоры подарила маленькую игрушечную «скорую помощь», и злость сразу исчезла.

— А мне рассказывал коллега, как во время ссоры он начинает перечислять любимые вещи его жены. Например, «тирамису», «герберы», «черепашки», «Барселона». Говорит, хорошо работает.

— Если я начинаю злиться, мой муж говорит «Извини». Без выяснений. После этой фразы уже не хочется злиться дальше.

— Да вообще просто: начинаешь зацеловывать щеки, и все. И прикольно щекотать еще при этом.

— Мы переходим в письменную форму: прикольно выглядит, когда люди сидят в одной комнате и строчат друг другу в сообщениях злобно. Помогает не наговорить лишнего.

— Когда чувствуешь, что совсем накрывает, надо лечь и ни при каких обстоятельствах не вставать. Ругаться лежа невозможно. Проверено.

Вот такие забавные и полезные ответы. Ну и напоследок научный подход: перед вами алгоритм из четырех шагов, который позволит решить конфликтную ситуацию внутри пары.

Шаг 1: сообщить о ситуации, которая вас травмировала.

Например: «Дорогой, ты пообещал Ивановым, что мы все вместе пойдем в ресторан в четверг. При этом ты не спросил меня о моих планах на четверг. У меня были запланированы свои дела».

Шаг 2: рассказать о том, что вы почувствовали в этот момент.

«Когда я узнала об этом, мне было неприятно. Это выглядело так, как будто с моим мнением не считаются».

Шаг 3: показать, что ты понимаешь причину поступка.

«Да, наверное, ты сделал это из добрых побуждений, чтобы побыть больше времени вместе со мной и нашими друзьями».

Шаг 4: предложить решение.