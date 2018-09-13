Родители привязали воздушный шар к голове дочери. И всегда знают, где она!

Поэтому всегда важно, чтобы маленькие были в поле зрения, или, как минимум, вы всегда знали, где они - просто на всякий случай, пишет Lifter.com.ua.

Сингапурские родители поразмыслили и нашли недорогой и креативный способ не потерять свою дочурку в местах с большим скоплением людей.

Этот трюк не только очень эффективен, но и довольно забавен. Он состоит в том, чтобы привязать шарик с гелием к косичке ребенка и – готово!

Таким образом, родители всегда смогут найти ребенка, за чем бы он ни спрятался и куда бы ни залез!

«Совет для родителей 101: Когда ваш ребенок слишком активен – привяжите к нему шарик! Его будет легко обнаружить даже в толпе... ха-ха-ха», - написала мать девочки Сяф Аю на своей странице в Facebook.