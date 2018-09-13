Чт, 13.09.2018
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  • Родители привязали воздушный шар к голове дочери. И всегда знают, где она!

Родители привязали воздушный шар к голове дочери. И всегда знают, где она!

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ФОТО: Facebook

Жизнь родителей тяжела, особенно когда дети еще совсем маленькие - за ними нужен глаз да глаз. Их ни на секунду нельзя оставлять наедине, потому что случиться может что угодно, пишет Upsocl.

Поэтому всегда важно, чтобы маленькие были в поле зрения, или, как минимум, вы всегда знали, где они - просто на всякий случай, пишет Lifter.com.ua.

Сингапурские родители поразмыслили и нашли недорогой и креативный способ не потерять свою дочурку в местах с большим скоплением людей.

Этот трюк не только очень эффективен, но и довольно забавен. Он состоит в том, чтобы привязать шарик с гелием к косичке ребенка и – готово!

Таким образом, родители всегда смогут найти ребенка, за чем бы он ни спрятался и куда бы ни залез!

«Совет для родителей 101: Когда ваш ребенок слишком активен – привяжите к нему шарик! Его будет легко обнаружить даже в толпе... ха-ха-ха», - написала мать девочки Сяф Аю на своей странице в Facebook.

Кроме того, это выглядит мило (не то что рюкзаки с «поводком», которые делают детей больше похожими на домашних животных).

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