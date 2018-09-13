Чт, 13.09.2018
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Картофель фри под сливочным соусом: что может быть лучше?

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ФОТО: скриншот

Представьте себе картофель фри с беконом, сыром, халапеньо и сливочным соусом?  Это очень сытно и вкусно.

Это творение - рецепт от Twisted Food, уже может похвастаться более 60 миллионами посещений, пишет Un millón de IDEAS. Рецепт стал вирусным из-за простоты приготовления картофеля фри и оригинальности соуса, пишет Lifter.com.ua.

Ингредиенты:

    2 ложки масла;

    2 куриные грудки;

    8 ломтиков измельченного бекона;

    4 перчика халапеньо, нарезанных небольшими квадратиками;

    2 измельченных зубчика чеснока;

    700 мл жирных сливок;

    1/2 ч.л. соли;

    1 ч.л. перца;

    2 1/2 чашки тертого желтого чеддера;

    готовый картофель фри;

    нарезанный лук.

Процесс изготовления:

Разогрейте масло в большой, глубокой сковороде на среднем огне. Обжарьте курицу в течение четырех минут с каждой стороны.

Затем заберите курицу, добавьте бекон и обжарьте его до золотистого цвета в течение нескольких минут. Далее положите чеснок и перец, обжарьте их, затем залейте сливками. Добавьте немного соли и перца.

Всыпьте тертый сыр, а затем нарезанную ломтиками курицу. Хорошо перемешайте и доведите до кипения. Налейте смесь на картофель и добавьте порезанный зеленый лук.

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