Картофель фри под сливочным соусом: что может быть лучше?

Представьте себе картофель фри с беконом, сыром, халапеньо и сливочным соусом? Это очень сытно и вкусно.
Это творение - рецепт от Twisted Food, уже может похвастаться более 60 миллионами посещений, пишет Un millón de IDEAS. Рецепт стал вирусным из-за простоты приготовления картофеля фри и оригинальности соуса, пишет Lifter.com.ua.
Ингредиенты:
2 ложки масла;
2 куриные грудки;
8 ломтиков измельченного бекона;
4 перчика халапеньо, нарезанных небольшими квадратиками;
2 измельченных зубчика чеснока;
700 мл жирных сливок;
1/2 ч.л. соли;
1 ч.л. перца;
2 1/2 чашки тертого желтого чеддера;
готовый картофель фри;
нарезанный лук.
Процесс изготовления:
Разогрейте масло в большой, глубокой сковороде на среднем огне. Обжарьте курицу в течение четырех минут с каждой стороны.
Затем заберите курицу, добавьте бекон и обжарьте его до золотистого цвета в течение нескольких минут. Далее положите чеснок и перец, обжарьте их, затем залейте сливками. Добавьте немного соли и перца.
Всыпьте тертый сыр, а затем нарезанную ломтиками курицу. Хорошо перемешайте и доведите до кипения. Налейте смесь на картофель и добавьте порезанный зеленый лук.