Картофель фри под сливочным соусом: что может быть лучше?

Это творение - рецепт от Twisted Food, уже может похвастаться более 60 миллионами посещений, пишет Un millón de IDEAS. Рецепт стал вирусным из-за простоты приготовления картофеля фри и оригинальности соуса, пишет Lifter.com.ua.

Ингредиенты:

2 ложки масла;

2 куриные грудки;

8 ломтиков измельченного бекона;

4 перчика халапеньо, нарезанных небольшими квадратиками;

2 измельченных зубчика чеснока;

700 мл жирных сливок;

1/2 ч.л. соли;

1 ч.л. перца;

2 1/2 чашки тертого желтого чеддера;

готовый картофель фри;

нарезанный лук.

Процесс изготовления:

Разогрейте масло в большой, глубокой сковороде на среднем огне. Обжарьте курицу в течение четырех минут с каждой стороны.

Затем заберите курицу, добавьте бекон и обжарьте его до золотистого цвета в течение нескольких минут. Далее положите чеснок и перец, обжарьте их, затем залейте сливками. Добавьте немного соли и перца.