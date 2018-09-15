Влажные салфетки для демакияжа: за или против?

Известные дерматологи провели множество исследований и пришли к выводу, что у влажных салфеток для лица столько плюсов, сколько и минусов. Давай разберемся, в чем польза и вред влажных салфеток для демакияжа и очищения лица, пишет Lady.tochka.net.

Плюсы влажных салфеток:

их удобно носить в сумочке, и ты можешь очистить лицо без использования ватных дисков и мицеллярной воды;

влажные салфетки источают приятный аромат, который продолжительное время остается на коже;

влажные салфетки хорошо очищают кожу, избавляют от чувства дискомфорта и освежают. Также они имеют антибактериальный эффект;

достаточно хорошо увлажняют кожу;

комфортно использовать влажные салфетки в поездках и командировках.

Минусы влажных салфеток:

влажные салфетки не подходят чувствительной кожи лица;

могут вызвать аллергическую реакцию на коже: сыпь, раздражение, покраснение;

влажные салфетки разрушают защитный барьер эпидермиса и усиливают проникновение в организм других агрессивных компонентов, которыми пропитаны салфетки;

не подходят сухой коже, так как за счет спирта в составе сушат кожу;