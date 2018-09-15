Влажные салфетки для демакияжа: за или против?

В последнее время бьюти-рынок пестрит влажными салфетками, которые предназначены для демакияжа и обладают очищающими свойствами. Даже бьюти-икона Ким Кардашян не раз утверждала в интервью, что она очищает кожу лица влажными салфетками. Но можно ли доверить очищение кожи обычным влажным салфеткам?
Известные дерматологи провели множество исследований и пришли к выводу, что у влажных салфеток для лица столько плюсов, сколько и минусов. Давай разберемся, в чем польза и вред влажных салфеток для демакияжа и очищения лица, пишет Lady.tochka.net.
Плюсы влажных салфеток:
их удобно носить в сумочке, и ты можешь очистить лицо без использования ватных дисков и мицеллярной воды;
влажные салфетки источают приятный аромат, который продолжительное время остается на коже;
влажные салфетки хорошо очищают кожу, избавляют от чувства дискомфорта и освежают. Также они имеют антибактериальный эффект;
достаточно хорошо увлажняют кожу;
комфортно использовать влажные салфетки в поездках и командировках.
Минусы влажных салфеток:
влажные салфетки не подходят чувствительной кожи лица;
могут вызвать аллергическую реакцию на коже: сыпь, раздражение, покраснение;
влажные салфетки разрушают защитный барьер эпидермиса и усиливают проникновение в организм других агрессивных компонентов, которыми пропитаны салфетки;
не подходят сухой коже, так как за счет спирта в составе сушат кожу;
наносят экологический вред. Влажные салфетки разлагаются десятками лет, поэтому они не так просты, как кажутся.