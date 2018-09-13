Зачем покупать мицеллярный шампунь: главные отличия

Мицеллярный шампунь — это "новое поколение" обычных ежедневных шампуней. Подходит практически для всех типов волос, ведь защита от токсинов и негативного воздействия окружающей среды нужна каждому. Мягкое средство эффективно очищает корни и питает основную длину. Так как в составе таких продуктов, чаще всего, отсутствуют агрессивные ПАВ и силиконы, что позволяет поддерживать яркость окрашенных волос, пишет Хочу .

Формула мицеллярного шампуня напоминает воду для снятия макияжа. Одним из активных компонентов являются мицеллы. Это частицы с хвостиками, образуемые поверхностно-активными веществами (ПАВ). Они состоят из разных веществ, благодаря которым происходит очищение от загрязнений. Средства такого типа поддерживают гидролипидный баланс кожи головы, что очень важно для здоровья волос. Схема использования — стандартная, единственное отличие в том, что такой шампунь не будет образовывать густой пены, но это вполне нормально!