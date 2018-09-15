Все плюсы и минусы татуажа губ

Каждую статью о макияже, мы начинаем с главного тренда 2018 года — это естественная красота. Четкий контур не в моде, а эффект "зацелованных губ" на пике популярности. Как вы уже поняли, это немного "идет вразрез" с перманентным макияжем, но так как эта косметологическая процедура остается востребованной, нужно разобрать все плюсы и минусы, пишет Хочу.

Перманентный макияж имеет подвиды и разные техники. Например, выделение контура с растушовкой или 3D-эффект (комбинация нескольких оттенков с одной палитры).

Как происходит татуаж губ

Кожа губ — очень нежная и тонкая. Под верхний слой специальным прибором (с тонкой иглой) вводят натуральные красители, которые образовывают пигмент. Вот и вся магия! Болевые ощущения снимают обезболивающие средства. Такая процедура добавляет насыщенности и способна исправить недостатки или замаскировать мелкие шрамы.

Какой вид татуажа выбрать?

Все зависит от ожидаемого эффекта. Техника растушевки контура и заполнения основного пространства. Подойдет для девушек, которые хотят изменить свой натуральный оттенок губ. Теперь помаду "натурального" цвета можно не выбирать, она и так постоянно будет в вашем макияже. 3D-техника очень похожа на предыдущую и отличается только тем, что используется не один оттенок. За счет этого создается "игра" бликом. Второй вариант — сделать татуаж только контура. Самый популярный вид с которым нужно быть максимально осторожным.

Уход за кожей губ после татуажа

После татуажа губ, кожа травмируется. Возникает легкая припухлость и покраснения. Откажитесь на время от декоративной косметики и похода в места с перепадами температур (солярий, бассейн, сауна и другие). Избегайте попадания прямых солнечных лучей и употребляйте больше воды. Восстановление кожи занимает около двух недель, но все индивидуально. Ускорить этот процесс можно с помощью антибактериальных мазей и противовоспалительных препаратов, которые сможет назначить специалист.