Жареный кокос — самый модный цвет волос осени 2018!

Конечно, немного странное название для цвета волос, но сам оттенок потрясающий, пишет Fabiosa.ru.

Супермодное окрашивание выглядит так: у корней волосы темно-каштановые, но постепенно они приобретают более светлые тона, становясь на кончиках практически белыми. Эта техника напоминает "омбре", но имеет более объемный охват. Передаем привет 2015 году!

Новый тренд в окрашивании особенно порадует темноволосых дам, которым иногда так хочется примерить на себя светлые оттенки. Ведь им нужно будет покрасить только кончики.

Поскольку волосы темные у корней, визит к мастеру не влетит вам в копеечку, а само окрашивание будет щадящим.

Кроме того, отросшие корни больше не будут проблемой! Попробуйте окрасить волосы в этот оттенок! Вы сразу поймете, за что его так полюбили модные блогеры.