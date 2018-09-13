Как правило, психологические страхи общие для обоих полов, однако есть и специфические, с которыми сталкиваются только мужчины. Сегодня мы расскажем вам о наиболее распространенных из них, пишет Fabiosa.ru.

Шесть тайных страхов мужчин, о которых стоит знать любой женщине

1. Не оправдать ожидания

Мальчикам с детства твердят, что настоящий мужчина должен все уметь и быть на высоте во всех аспектах жизни, иначе ему непременно найдут замену. Именно поэтому зрелые мужчины нередко переживают, получится ли у них починить кран на кухне и останется ли доволен им начальник. Чтобы помочь своему избраннику избавиться от этого страха, постарайтесь донести до него, что каждый из нас имеет право на ошибку, а идеальных людей не существует.

2. Недостаточно зарабатывать

Финансы — одна из главных причин беспокойств представителей сильного пола. Немаловажную роль в формировании этого страха и здесь играет воспитание. С ранних лет мальчикам вбивают в голову, что они должны быть главными кормильцами в семье. Из-за этого многие мужчины считают, что самое главное в отношениях — это деньги. Однако для большинства женщин куда важнее внимание и забота, нежели содержимое кошелька своего избранника.

3. Не вынести конкуренцию

Ненароком обмолвившись о своем остроумном коллеге, женщина может и не заметить, как напрягся ее избранник, однако мужчинам свойственно сравнивать себя с потенциальными конкурентами. В этом случае важно донести до своего возлюбленного, что никакой угрозы нет и его опасения напрасны.

4. Не понять, чего хочет женщина

Мужчины ценят четкость и ясность, они терпеть не могут абстрактные намеки и многозначительные взгляды. Это вводит их в ступор и сбивает с толку, так что, если хотите что-либо донести до своего партнера, лучше скажите ему об этом прямо.

5. Состариться

Многие мужчины патологически боятся быть отвергнутыми и стать обузой для близких. Со временем этот страх даже может перерасти в психическое заболевание. Справиться с переживаниями своего избранника помогут теплые отношения с родственниками, поддержка и благоприятная атмосфера в доме.

6. Показаться смешным

Среди представителей сильного пола бытует мнение, что настоящий мужчина всегда невозмутим и серьезен. Вспомните хотя бы суровых и сдержанных героев боевиков, которые, кажется, вообще не умеют смеяться. Чтобы помочь своему избраннику принять себя таким, какой он есть, рассказывайте друг другу забавные истории, дурачьтесь и смотрите вместе комедии.