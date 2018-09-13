Многим из нас сложно поверить, что под мышцами и брутальным образом мужчин могут прятаться страхи, сомнения и душевные терзания. Однако сильный пол также подвержен слабостям и переживаниям. Причем некоторые из них навязаны им обществом и стереотипами.
Как правило, психологические страхи общие для обоих полов, однако есть и специфические, с которыми сталкиваются только мужчины. Сегодня мы расскажем вам о наиболее распространенных из них, пишет Fabiosa.ru.
Шесть тайных страхов мужчин, о которых стоит знать любой женщине
1. Не оправдать ожидания
Мальчикам с детства твердят, что настоящий мужчина должен все уметь и быть на высоте во всех аспектах жизни, иначе ему непременно найдут замену. Именно поэтому зрелые мужчины нередко переживают, получится ли у них починить кран на кухне и останется ли доволен им начальник. Чтобы помочь своему избраннику избавиться от этого страха, постарайтесь донести до него, что каждый из нас имеет право на ошибку, а идеальных людей не существует.
2. Недостаточно зарабатывать
Финансы — одна из главных причин беспокойств представителей сильного пола. Немаловажную роль в формировании этого страха и здесь играет воспитание. С ранних лет мальчикам вбивают в голову, что они должны быть главными кормильцами в семье. Из-за этого многие мужчины считают, что самое главное в отношениях — это деньги. Однако для большинства женщин куда важнее внимание и забота, нежели содержимое кошелька своего избранника.
3. Не вынести конкуренцию
Ненароком обмолвившись о своем остроумном коллеге, женщина может и не заметить, как напрягся ее избранник, однако мужчинам свойственно сравнивать себя с потенциальными конкурентами. В этом случае важно донести до своего возлюбленного, что никакой угрозы нет и его опасения напрасны.
4. Не понять, чего хочет женщина
Мужчины ценят четкость и ясность, они терпеть не могут абстрактные намеки и многозначительные взгляды. Это вводит их в ступор и сбивает с толку, так что, если хотите что-либо донести до своего партнера, лучше скажите ему об этом прямо.
5. Состариться
Многие мужчины патологически боятся быть отвергнутыми и стать обузой для близких. Со временем этот страх даже может перерасти в психическое заболевание. Справиться с переживаниями своего избранника помогут теплые отношения с родственниками, поддержка и благоприятная атмосфера в доме.
6. Показаться смешным
Среди представителей сильного пола бытует мнение, что настоящий мужчина всегда невозмутим и серьезен. Вспомните хотя бы суровых и сдержанных героев боевиков, которые, кажется, вообще не умеют смеяться. Чтобы помочь своему избраннику принять себя таким, какой он есть, рассказывайте друг другу забавные истории, дурачьтесь и смотрите вместе комедии.
Если вы учтете эти страхи, ваши отношения с мужчиной станут как никогда счастливыми, крепкими и гармоничными!