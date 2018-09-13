На Неделе моды в Нью-Йорке впервые дефилировала испанская модель с синдромом Дауна

Одно из наиболее долгожданных и масштабных событий в этой области – Нью-Йоркская Неделя моды. Традиционно она проводится дважды в году, в феврале и сентябре, и диктует тренды на будущие сезоны. Именитые дизайнеры и модельные дома представляют свои новые коллекции и дарят вдохновение для создания стильных образов. Для многих моделей дефиле по нью-йоркскому подиуму – путевка в жизнь, ведь именно Недели моды могут открыть их для мира, пишет Fabiosa.ru.