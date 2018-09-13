К каким мужчинам тянет женщин

«Женщины целенаправленно выбирают партнеров, которые обладают стабильными иммунными генами, обеспечивая за счет этого своему потомству сильный иммунитет», - объяснили исследователи главный принцип женского выбора, пишет Medikforum.ru.

При этом, по словам авторов нового исследования, выбрав для себя партнера, идеального с точки зрения обеспечения потомства здоровыми генами, женщина после заключения брака и рождения детей может совершенно охладеть к тому, кто когда-то был для нее так «полезен». В том, что касается поиска идеальной второй половинки для себя, женщины сами толком не знают, чего хотят, заявили ученые.

Наблюдения биологов и генетиков показали: на выбор женщин влияют гормональные колебания, фазы месячного цикла, ПМС. В связи с этим милые дамы предпочитают то мужчин с более грубыми чертами лица по образу и подобию брутальных альфа-самцов, то, наоборот, мягких и изящных.

«Сексуальное влечение у женщин более гибкое, чем у мужчин, они могут в один момент испытывать страсть сразу к нескольким мужчинам не похожих друг на друга типов», - отметили исследователи.