К каким мужчинам тянет женщин

Группа американских специалистов пришла к заключению о том, что природа женских предпочтений очень гибкая, и женщины могут одновременно испытывать влечение к нескольким мужчин совершенно разных типов. На сексуальное влечение женщин к мужественному полу влияют гены гистосовместимости, утверждают ученые в публикации журнала Psyсhology Today.
«Женщины целенаправленно выбирают партнеров, которые обладают стабильными иммунными генами, обеспечивая за счет этого своему потомству сильный иммунитет», - объяснили исследователи главный принцип женского выбора, пишет Medikforum.ru.
При этом, по словам авторов нового исследования, выбрав для себя партнера, идеального с точки зрения обеспечения потомства здоровыми генами, женщина после заключения брака и рождения детей может совершенно охладеть к тому, кто когда-то был для нее так «полезен». В том, что касается поиска идеальной второй половинки для себя, женщины сами толком не знают, чего хотят, заявили ученые.
Наблюдения биологов и генетиков показали: на выбор женщин влияют гормональные колебания, фазы месячного цикла, ПМС. В связи с этим милые дамы предпочитают то мужчин с более грубыми чертами лица по образу и подобию брутальных альфа-самцов, то, наоборот, мягких и изящных.
«Сексуальное влечение у женщин более гибкое, чем у мужчин, они могут в один момент испытывать страсть сразу к нескольким мужчинам не похожих друг на друга типов», - отметили исследователи.
В то же время специалисты оговариваются, что наиболее привлекательными для женщин чаще всего оказываются мужчины, которые внешне напоминают женщинам их отцов или других близких родственников.