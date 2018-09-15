Пять признаков того, что вам надо есть меньше углеводов

У вас мало энергии

Вы отлично высыпаетесь, но уже к середине дня еле двигаетесь и мечтаете о том, чтобы сбежать домой? Вполне может быть, что виновата ваша диета: «легкие» углеводы вызывают кратковременный всплеск энергии, но как только в кровь поступает достаточно инсулина, чтобы справиться с сахарным «ударом», вы снова чувствуете усталость и вялость, пишет Goodhouse.ru.

Ваше настроение постоянно «скачет»

Еще один побочный эффект скачков инсулина, которые вызывают «легкие» углеводы — постоянная раздражительность и угрюмость. Если вы заметили, что ваше настроение нестабильно, если вас слишком легко выбить из колеи — попробуйте уменьшить количество «пустых» углеводов, заменив их на каши и продукты с высоким содержанием клетчатки. Должно помочь.

Вы постоянно хотите есть

Вы только-только съели очень сытный обед, но прошло совсем немного времени, и вы снова чувствуете голод? Так может быть, если на обед (а также завтрак и ужин) у вас были углеводы. «Пустые» углеводы высоко поднимают уровень сахара в крови — но ненадолго. А реакцией на падение уровня инсулина чаще всего бывает сильное чувство голода. И вы послушно отправляетесь на кухню за очередной порцией еды, еще сильнее раскачивая инсулиновые «качели». И единственный способ спрыгнуть с них — перейти на продукты, богатые клетчаткой и пищевыми волокнами.

Вы не можете похудеть

Вы тренируетесь несколько раз в неделю и сокращаете калории, а вес все равно стоит на месте? Очень может быть, что все дело именно в углеводах: инсулин, который высвобождается всякий раз, когда вы съедаете что-нибудь «пустое», «запирает» сахар в виде жира в клетках вашего организма и препятствует его разрушение. Обращайте пристальное внимание на состав продуктов, которые покупаете, возможно, в них слишком много добавленного сахара и слишком мало волокон.

У вас высокий уровень холестерина