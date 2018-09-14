На заметку! Мужчинам уборка дома нравится больше, чем женщинам

Мужчины, а вовсе не женщины предпочитают заниматься домашними делами вроде мытья посуды и борьбы с пылью. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.
Мужчины с большим удовольствием работают с пылесосом и тряпками для мытья посуды, чем в офисах с деловой документацией, как установили исследователи из Оксфорда. Оказалось, что для представителей сильного пола работа вовсе не является главным источником наслаждения в жизни, хотя об этом свидетельствуют многие стереотипы. Исследование показало, что мужчины вообще получают меньше удовольствий от работы, чем женщины, и необходимость долго не покидать офис, либо выполнять срочно какие-то задания начальства оказывает негативное воздействие на мужчин. Когда их спросили о том, какие виды деятельности им нравятся, то уборка дома оказалась в этом рейтинге выше работы, пишет Medikforum.ru.
А вот у женщин работа была по уровню наслаждений выше домашних дел. Вполне возможно, это связано с тем, что женщины просто чаще занимаются домашними делами и давно не получают от этого никакого удовольствия, а для мужчин это просто разновидность какого-то экстремального отдыха, к которому они не привыкли. В целом, оксфордские ученые опросили более 4 000 человек, которых попросили оценить, как те или иные виды активности в течение рабочих и выходных дней влияют на их настроение по шкале от одного до семи.
Если удовольствие от работы по этой шкале равнялось 4,4 для мужчин, то удовольствие от выполнения домашних дел достигало 4,5. У женщин всё было с точностью до наоборот. Эксперты объясняют это еще и тем, что мужчина испытывает на работе больше стресса, из-за которого пылесос и мытье посуды кажутся ему вполне себе приятными занятиями.