На заметку! Мужчинам уборка дома нравится больше, чем женщинам

Мужчины с большим удовольствием работают с пылесосом и тряпками для мытья посуды, чем в офисах с деловой документацией, как установили исследователи из Оксфорда. Оказалось, что для представителей сильного пола работа вовсе не является главным источником наслаждения в жизни, хотя об этом свидетельствуют многие стереотипы. Исследование показало, что мужчины вообще получают меньше удовольствий от работы, чем женщины, и необходимость долго не покидать офис, либо выполнять срочно какие-то задания начальства оказывает негативное воздействие на мужчин. Когда их спросили о том, какие виды деятельности им нравятся, то уборка дома оказалась в этом рейтинге выше работы, пишет Medikforum.ru.

А вот у женщин работа была по уровню наслаждений выше домашних дел. Вполне возможно, это связано с тем, что женщины просто чаще занимаются домашними делами и давно не получают от этого никакого удовольствия, а для мужчин это просто разновидность какого-то экстремального отдыха, к которому они не привыкли. В целом, оксфордские ученые опросили более 4 000 человек, которых попросили оценить, как те или иные виды активности в течение рабочих и выходных дней влияют на их настроение по шкале от одного до семи.