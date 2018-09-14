Галерея: местные модельеры показали, как носить одежду из переработанных тканей

13 сентября в павильоне ожидания Балтийского вокзала прошло шоу мод D_O_M - DISAIN ON MOES (Дизайн в моде). На мероприятии выступили дизайнеры, которые делают одежду из переработанных тканей или старых вещей, что является очень дружелюбным к окружающей среде.
На подиуме свое творчество показали: Кристи Пярн, Рэет Аус, Эве Хансон и Хелве Алла.
Новый эстонский бренд Ellen Richard отталкивается от мысли, что меньше – это больше, и лейтмотивом их коллекции стали блузки и платья-трансформеры: «Для меня очень важно, чтобы в сегодняшнем мире переизбытка вещей можно купить такую одежду, которая универсальна, адаптируется под ваше настроение и случай», - считает создатель бренда Кристи Пярн.
Дизайнер Рэет Аус хорошо известна своей любовью к вещам из переработанных материалов и этическому производству одежды. Кроме того, из остатков тканей она умудряется производить удивительные дизайнерские вещи: «Это же замечательно, что наша одежда может быть безопасной и приносить пользу обществу», - сказала дизайнер.
«Я посвятила эту коллекцию будущему и переработке, - говорит дизайнер Эве Хансон. – Коллекцию характеризуют контрасты и противоречия. А еще я решила задуматься, что будет, если мы будем носить одежду годами, и это станет нормой в модной индустрии».