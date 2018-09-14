Галерея: местные модельеры показали, как носить одежду из переработанных тканей

На подиуме свое творчество показали: Кристи Пярн, Рэет Аус, Эве Хансон и Хелве Алла.

Новый эстонский бренд Ellen Richard отталкивается от мысли, что меньше – это больше, и лейтмотивом их коллекции стали блузки и платья-трансформеры: «Для меня очень важно, чтобы в сегодняшнем мире переизбытка вещей можно купить такую одежду, которая универсальна, адаптируется под ваше настроение и случай», - считает создатель бренда Кристи Пярн.

Дизайнер Рэет Аус хорошо известна своей любовью к вещам из переработанных материалов и этическому производству одежды. Кроме того, из остатков тканей она умудряется производить удивительные дизайнерские вещи: «Это же замечательно, что наша одежда может быть безопасной и приносить пользу обществу», - сказала дизайнер.