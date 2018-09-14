Знаменитые матери, страдавшие послеродовой депрессией

Рита Дакота

В октябре прошлого года выпускники «Фабрики звезд», Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями, и все это время казались идеальной семьей. Только спустя 7 месяцев после родов Рита заговорила о тяжелейшей послеродовой депрессии. Она долго не решалась написать о своих переживаниях и решила поделиться опытом с другими мамами. По словам певицы, в ее жизни были моменты, когда она жалела, что не умерла во время родов, пишет Goodhouse.ru.

«Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть»… И в следующую секунду перечисляешь всё то, что у тебя есть, а у других брошенных матерей-одиночек из глубинки нет, видишь снимки больных детей про сбор денег и ненавидишь себя за это уныние ещё сильнее, и это замкнутый круг», — написала она в своем микроблоге.

Справиться с депрессией и побороть свои страхи Рите удалось не сразу, но ее ждал новый удар. Оказалось, что Влад все это время ей изменял.

Гвинет Пэлтроу

«Я чувствовала себя как зомби. Не могла достучаться до своего сердца, разбудить свои чувства, найти связь с сыном. Это было ужасно. И совсем не похоже на то, что я испытывала после появления Эппл. Я была уверена, что я плохая мать и плохой человек».

Ляйсан Утяшева

С супругом Павлом Волей Ляйсан воспитывает сына и дочь. Спортсменка давно закончила спортивную карьеру из-за шестикратного перелома стопы, а после двух родов сильно поправилась. Она стеснялась своего тела, не хотела выходить из дома и отвыкла от выходов в свет.

«Ко мне прилипли 32 килограмма, и я была похожа на башкирский блин. Вдобавок совершенно потерялась в том, что мне идет: какую прическу носить, какую одежду выбирать. Хотелось укутаться в халат и никому не показываться на глаза», — поделилась воспоминаниями Ляйсан в беседе с Harper’s Bazaar.

Помогли сила воли, постоянные тренировки и специальный комплекс упражнений, которым Утяшева делилась на канале Youtube. Теперь телеведущая снова носит размер S, а недавно осуществила свою мечту — поставила шоу «Болеро» и станцевала в нем главную партию.

Екатерина Климова

Мать четверых детей тоже столкнулась с тяжелейшей депрессией после первых родов. Дочь Лизу она родила в 2002 году, когда не была еще известной актрисой. После рождения ребенка она на полтора года ушла в декрет и думала, что ее актерская карьера на этом закончилась. Актриса вспоминает, что тогда ей помогла вера.