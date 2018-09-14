Знаменитые матери, страдавшие послеродовой депрессией

Сначала ощущение невероятного счастья, а затем — апатия, усталость и тоска. Многим женщинам знакомо это состояние. Они сталкиваются с депрессией после родов, но почему-то стесняются о ней говорить и винят себя в том, что оказались «плохой мамой». Рассказываем о звездах, которые откровенно рассказали и непростом периоде после рождения ребенка и о том, как они с этим справились.
Рита Дакота
В октябре прошлого года выпускники «Фабрики звезд», Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями, и все это время казались идеальной семьей. Только спустя 7 месяцев после родов Рита заговорила о тяжелейшей послеродовой депрессии. Она долго не решалась написать о своих переживаниях и решила поделиться опытом с другими мамами. По словам певицы, в ее жизни были моменты, когда она жалела, что не умерла во время родов, пишет Goodhouse.ru.
«Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть»… И в следующую секунду перечисляешь всё то, что у тебя есть, а у других брошенных матерей-одиночек из глубинки нет, видишь снимки больных детей про сбор денег и ненавидишь себя за это уныние ещё сильнее, и это замкнутый круг», — написала она в своем микроблоге.
Справиться с депрессией и побороть свои страхи Рите удалось не сразу, но ее ждал новый удар. Оказалось, что Влад все это время ей изменял.
Гвинет Пэлтроу
«Я чувствовала себя как зомби. Не могла достучаться до своего сердца, разбудить свои чувства, найти связь с сыном. Это было ужасно. И совсем не похоже на то, что я испытывала после появления Эппл. Я была уверена, что я плохая мать и плохой человек».
Ляйсан Утяшева
С супругом Павлом Волей Ляйсан воспитывает сына и дочь. Спортсменка давно закончила спортивную карьеру из-за шестикратного перелома стопы, а после двух родов сильно поправилась. Она стеснялась своего тела, не хотела выходить из дома и отвыкла от выходов в свет.
«Ко мне прилипли 32 килограмма, и я была похожа на башкирский блин. Вдобавок совершенно потерялась в том, что мне идет: какую прическу носить, какую одежду выбирать. Хотелось укутаться в халат и никому не показываться на глаза», — поделилась воспоминаниями Ляйсан в беседе с Harper’s Bazaar.
Помогли сила воли, постоянные тренировки и специальный комплекс упражнений, которым Утяшева делилась на канале Youtube. Теперь телеведущая снова носит размер S, а недавно осуществила свою мечту — поставила шоу «Болеро» и станцевала в нем главную партию.
Екатерина Климова
Мать четверых детей тоже столкнулась с тяжелейшей депрессией после первых родов. Дочь Лизу она родила в 2002 году, когда не была еще известной актрисой. После рождения ребенка она на полтора года ушла в декрет и думала, что ее актерская карьера на этом закончилась. Актриса вспоминает, что тогда ей помогла вера.
«Помню, пришла в храм в отчаянии, стою плачу, поставила свечи всем святым, которых знала, осталась всего одна икона — святой великомученицы Анастасии. Прохожу мимо нее, а у меня есть подруга актриса Анастасия Бусыгина, познакомил нас, кстати, Театр Российской армии. Дай, думаю, Насте за здравие поставлю. Не помню даже, рассказала ей эту историю или до сих пор нет, но в тот же день мне позвонили и сообщили, что я утверждена в сериал «Бедная Настя». Только через какое-то время, сопоставив два события, поняла: это чудо, которое изменит мою жизнь. Так и случилось», — рассказала звезда в интервью «Каравану историй».
Адель
«Меня пугало это состояние. Постнатальная депрессия — это когда ты не хочешь быть вместе со своим ребёнком, боишься причинить ему вред. Тебе постоянно кажется, что ты что-то делаешь не так».
Ирина Дубцова
Ирине очень хотелось родить самой, но пришлось делать кесарево: ребенок не захотел сам перевернуться. После родов у певицы началась депрессия. Ирина считала, что она не настоящая мать, потому что не рожала сама, к тому же сильно поправилась, и вес никак не хотел уходить.
Дженифер Лопес
«Мне был грустно, я много плакала без причины, мне казалось, что Макс и Эмма меня не любят и никогда не полюбят. У меня была настоящая паранойя».
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Ионова впервые стала матерью в 20 лет. И, хотя беременность была осознанной и запланированной, артистке пришлось столкнуться с послеродовой депрессией. Больше всего Наталью расстраивали изменения во внешности. Она совершенно себе не нравилась: казалось, что похудеть невозможно, кожа испортилась, а волосы стали ломкими и тусклыми. Наталья вспоминала, как могла сидеть и плакать навзрыд и какое-то время не могла справиться с этим состоянием. Выйти из депрессии «помог» муж, который однажды вошел в комнату и открыл шторы со словами: «Ну-ка быстро встала и пошла в спортзал, решай все свои вопросы. Нытьем и депрессией ты ничего не добьешься». И эта его мотивационная речь, конечно, сразу меня подняла», - рассказала певица.
Селин Дион
«В первые дни, когда я вернулась домой из роддома, я была не в себе. Много плакала без причины. Совсем потеряла аппетит. Занималась только собой или вообще ничего не делала, просто сидела и смотрела в одну точку. Моя мама обратила внимание, что порой я вообще казалась безжизненной. Она объяснила мне, что происходит, и заверила, что это нормально, что многие сталкиваются с послеродовой депрессией».