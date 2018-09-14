Отставить панику! Пять причин задержки месячных, помимо беременности

В среднем продолжительность менструального цикла составляет 28 дней, однако у разных женщин она может различаться. Вместе с тем, если в какой-то месяц у вас не было менструации, это далеко не всегда говорит о беременности, пишет Fabiosa.ru.

Пять возможных причин отсутствия месячных

1. Изменение веса

Наиболее распространенная причина нерегулярных менструаций. Резкая потеря веса или его увеличение вызывает гормональный дисбаланс, который может способствовать отсутствию месячных, однако в этом случае цикл со временем должен восстановиться.

2. Стресс

Все мы через это проходили. Сильный стресс может снизить уровень репродуктивных гормонов, что приводит к остановке месячных. Поэтому важно найти способы борьбы с нервным напряжением.

3. Чрезмерные физические нагрузки

Слишком интенсивные тренировки могу вызвать аменорею, то есть отсутствие месячных. Ее развитию способствует ускоренное сжигание жира, который служит депо для эстрогенов, обеспечивая их правильную работу, что в результате приводит к нарушению цикла.

4. Производство слишком большого количества пролактина

Женский организм вырабатывает данный гормон во время кормления грудью, поэтому в данный период у большинства матерей нет менструации. Однако чрезмерное производство пролактина может наблюдаться и у женщин, которые не рожали, в этом случае без консультации врача не обойтись.

5. Проблемы с щитовидной железой

Данная железа вырабатывает гормоны, которые участвуют в процессе обмена веществ. Гипотиреоз, то есть недостаток этих гормонов, может привести к увеличению веса и отсутствию менструации.