Есть такая работа - обнимать детей, страдающих от героиновой зависимости

APost рассказывает, как волонтеры спасают новорожденных детей, которые родились с синдромом абстиненции новорожденных (SAN). Эти дети приходят в мир с уникальными потребностями, пишет Lifter.com.ua.

Одной из этих потребностей является сильное желание быть на руках и обниматься, пока они переживают чрезвычайно тяжелые симптомы отмены.

Неумолимая статистика сообщает о 383%-ом увеличении случаев синдрома абстиненции новорожденных за последние два десятилетия.

По мере увеличения числа инцидентов также увеличивается потребность в волонтерах.

Сострадательные группы добровольцев приходят в больницы, чтобы помочь сестринскому персоналу, который обычно перегружен работой, и дать этим детям больше шансов на выживание и более достойное качество жизни.

Джейн Кавано, медсестра из Пенсильвании, решила помочь младенцам, которые родились уже зависимыми от наркотиков. Она создала одну такую ​​группу в университетской больнице Томаса Джефферсона.

Кавано объяснила средствам массовой информации, что этим детям нужен тактильный контакт, чтобы преодолеть синдром отмены без большого количества лекарств.

Младенцы, вместо того, чтобы истошно кричать в одиночестве, чувствуют себя спокойней и защищенней на руках у добровольцев. Этот процесс даже уменьшает время нахождения в постнатальной больнице.

Контакт кожи с кожей является частью естественной связи между людьми и их потомством. К сожалению, когда родитель не способен удовлетворить эту основную потребность, новорожденный может пострадать. Эта естественная потребность еще больше у детей родителей, употребляющих наркотики.

В больнице Атланты есть довольно интересный волонтер - дедушка Дэвид. Он приходит помогать укачивать новорожденных. Как он это делает, можно увидеть на видео.