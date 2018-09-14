Десять истин, от которых прозреваешь в первый год после того, как станешь матерью

«Когда я была беременна, я очень много читала», пишет автор Карин Терстон на сайте Motherly.
«Я читала книги по воспитанию детей, по кормлению, лечению, развитию, обучению и улучшению детей, по утешению и усовершенствованию детей… Если на эту тему была написана книга, можете не сомневаться: я ее читала, пишет Lifter.com.ua.
Я думала, что знаю все, что надо знать.
Но в первый же год жизни ребенка оказалось, что я не знаю ничегошеньки! Почему книги не предупредили меня о самом важном?»
Если вы ждете ребенка — вот что вам надо знать на самом деле; в книгах об этом не расскажут:
1. У вас все будет получаться то из рук вон плохо, то идеально — и так все время.
Каждое утро вы будете другой матерью другому ребенку, который будет меняться у вас на глазах — иногда за считанные часы или минуты. У вас будут хорошие дни и плохие дни, хорошие минуты и плохие минуты, хорошие решения и не очень. Что-то — скорее всего, многое — вы будете делать неправильно.
Не ругайте себя, потому что вы очень нужны и очень любимы. Вы покоряете Эверест без подготовки — неудивительно, что у вас не всегда все получается!
2. После родов тело покрывается складками, морщинами, растяжками и целлюлитом.
А еще оно становится чужим, неуклюжим, больным и ужасно несовершенным — и это надолго. Вы ведь создали живого человека! Поймите, это не проходит бесследно!
Ешьте качественную еду. Гуляйте, когда есть силы. Слушайте тех, кто говорит вам, что вы прекрасны, и верьте им на слово.
3. Ваш малыш не похож на всех прочих.
Ваш малыш существует в единственном и неповторимом экземпляре, и никто не разбирается, что ему нужно, лучше вас и вашего мужа. Ваш малыш будет вести себя не так, как написано в книжках, не будит любить то, что должен любить, и не будет делать то, что должен делать.
Это нормально! Более того — это прекрасно! Каждый человечек уникален, и только вы сами знаете, что нужно вашему!
4. Хватит рассказывать, что все должно быть просто и безболезненно.
В нашей культуре простота ценится. Чем проще, тем лучше; все, что причиняет боль, — плохо. Но в действительности все не так: бывают вещи очень болезненные и трудные, но при этом очень даже хорошие.
Пусть ваш малыш отказывается спать всю ночь напролет в свои пять недель, пусть он не научился пользоваться вилкой в первый же год жизни, пусть он часто плачет, а от кормления у вас болит грудь — пусть все это не просто и не безболезненно — но это вовсе не плохо! Иногда трудно — это нормально. А чаще — даже хорошо.
5. Как же много они какают!
Вас предупреждают. Вам рассказывают. И тем не менее вы все равно будете удивлены, напуганы и просто-напросто ошарашены тем, как много времени у вас будет уходить на уборку, анализ, вынюхивание, смывание, оценку, обсуждение и транспортировку кала.
Привыкайте. Первый год вы проведете в постоянном контакте с дерьмом.
6. Чем раньше вы научитесь спокойно принимать непрошенные советы, тем легче вам будет пережить этот год.
По какой-то причине люди очень любят высказываться о младенцах: у каждого есть свое мнение, которым он или она спешат поделиться. Мне кажется, большая часть этих советов вполне доброжелательны. В основном они сводятся к простой формуле: «Мне это помогло, поэтому я хочу поделиться с вами, а то у вас очень усталый вид».
По крайней мере это искренне, хоть и раздражает.
Мой вам совет: постарайтесь достичь дзэна. Не реагируйте на бесконечные советы слишком бурно, не спорьте с ними и не выходите из себя — принимайте их кротко и благодарно, а потом спокойно выбрасывайте из головы. Иначе вы утонете в стрессе.
7. Готовьтесь стать очень гибкой.
Ваше расписание, ваш сон, ваша прославленная пунктуальность, ваши сроки, ваши лучшие рубашки, ваши отношения — все это перепутается и усложнится. У вас есть два варианта: превратиться в мокрый комок пессимистичного нытья — или проглотить всю свою гордость и стать гибкой.
Просите о помощи. Признавайте поражения. Опаздывайте. Ходите в пижаме. Не мойте посуду.
Если что-то не получается — бросьте. Зато вы сохраните рассудок. Да, вы пропустите много вечеринок, много сна и, наверное, много всякого важного, но это совершенно не страшно.
8. В одиночку справиться невозможно.
Близкие люди помогут вам удержаться на плаву. Они поддержат вас в минуту слабости, покормят вас, когда вы будете голодной, простят вам вашу несобранность, опоздания, забывчивость и невнимательность. Они будут любить вашего малыша, когда вы будете слишком уставшей или раздраженной, чтобы брать ее на руки, потому что вы тоже человек со всеми человеческими слабостями.
Они напомнят вам, кто вы такая, когда вам будет казаться, что вся ваша жизнь накрылась грязным памперсом. Они вознесут вас над рутиной и вернут веру в себя.
9. Мы должны поддерживать друг друга.
Вырастить ребенка — это самое сложное, за что мы когда-либо брались. Можно орать друг на друга, критиковать и воротить нос — а можно любить друг друга, восхищаться милыми младенцами, предлагать помощь и вместе праздновать победы.
Это совсем не сложный выбор, подруги!
10. Хотите преуспеть? Будьте готовы развиваться.
Скажем прямо: вы мало что в этой жизни знаете.
Через год, когда вашему прекрасному чаду исполнится 1, вы все равно будете знать мало. Собирайте мудрость по крупицам. Учитесь на своих ошибках.
Жизнь — это не игра и не конкурс. Это просто жизнь, что само по себе прекрасно. Живите каждой минутой! Любите своего чудесного малыша!