Десять истин, от которых прозреваешь в первый год после того, как станешь матерью

«Я читала книги по воспитанию детей, по кормлению, лечению, развитию, обучению и улучшению детей, по утешению и усовершенствованию детей… Если на эту тему была написана книга, можете не сомневаться: я ее читала, пишет Lifter.com.ua.

Я думала, что знаю все, что надо знать.

Но в первый же год жизни ребенка оказалось, что я не знаю ничегошеньки! Почему книги не предупредили меня о самом важном?»

Если вы ждете ребенка — вот что вам надо знать на самом деле; в книгах об этом не расскажут:

1. У вас все будет получаться то из рук вон плохо, то идеально — и так все время.

Каждое утро вы будете другой матерью другому ребенку, который будет меняться у вас на глазах — иногда за считанные часы или минуты. У вас будут хорошие дни и плохие дни, хорошие минуты и плохие минуты, хорошие решения и не очень. Что-то — скорее всего, многое — вы будете делать неправильно.

Не ругайте себя, потому что вы очень нужны и очень любимы. Вы покоряете Эверест без подготовки — неудивительно, что у вас не всегда все получается!

2. После родов тело покрывается складками, морщинами, растяжками и целлюлитом.

А еще оно становится чужим, неуклюжим, больным и ужасно несовершенным — и это надолго. Вы ведь создали живого человека! Поймите, это не проходит бесследно!

Ешьте качественную еду. Гуляйте, когда есть силы. Слушайте тех, кто говорит вам, что вы прекрасны, и верьте им на слово.

3. Ваш малыш не похож на всех прочих.

Ваш малыш существует в единственном и неповторимом экземпляре, и никто не разбирается, что ему нужно, лучше вас и вашего мужа. Ваш малыш будет вести себя не так, как написано в книжках, не будит любить то, что должен любить, и не будет делать то, что должен делать.

Это нормально! Более того — это прекрасно! Каждый человечек уникален, и только вы сами знаете, что нужно вашему!

4. Хватит рассказывать, что все должно быть просто и безболезненно.

В нашей культуре простота ценится. Чем проще, тем лучше; все, что причиняет боль, — плохо. Но в действительности все не так: бывают вещи очень болезненные и трудные, но при этом очень даже хорошие.

Пусть ваш малыш отказывается спать всю ночь напролет в свои пять недель, пусть он не научился пользоваться вилкой в первый же год жизни, пусть он часто плачет, а от кормления у вас болит грудь — пусть все это не просто и не безболезненно — но это вовсе не плохо! Иногда трудно — это нормально. А чаще — даже хорошо.

5. Как же много они какают!