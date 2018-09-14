Видео: годовалая девочка самостоятельно плавает в бассейне! И смотрите, как наслаждается...

Грейс Фанелли из Флориды, США, водила своих детей в бассейн с самого раннего возраста, чтобы они уверенно чувствовали себя в воде, пишет Lifter.com.ua.

Обе дочери Грейс научились плавать с девяти месяцев; возраст, когда многие младенцы едва справляются с ползанием.

Ее старшей дочери сейчас три, а младшей - всего один год. И они обе похожи на настоящих маленьких русалок!

Сама же мать решила продемонстрировать невероятные навыка своих девочек и выложила видео в Сеть.

Крошка одногодка показывает необыкновенное мастерство, делая уверенные гребки руками и ногами, а также переворачиваясь в воде без малейшего страха.

Особо впечатляет, что материал был снят всего через несколько недель после ее первого дня рождения!

Гордая мать, которая следила за своими девочками, пока те плавали, объяснила: «Утопление это основная причина гибели младенцев и детей в возрасте до пяти лет. Пожалуйста, научите своих детей плавать, чтобы они могли спастись сами, или хотя бы продержаться, пока не придет помощь. Они обе учились плавать, начиная с девяти месяцев с помощью нашего инструктора по плаванию, Брижит Стрикленд, которая специализируется на младенцах и детях».

Сама Бриджит на своем сайте сказала так: «Наши уроки плавания для детей основаны на нежном и заботливом подходе, который фокусируется на создании веселого, позитивного опыта для младенцев, который не только поможет им развиваться физически, но и эмоционально, интеллектуально и социально, одновременно оснащая их ключевыми навыками безопасного поведения в воде».

Согласно сайту Американской академии педиатрии healthchildren.org, утопление особенно распространено среди младенцев и детей младшего возраста: