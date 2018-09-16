Как просыпаться с хорошим настроением: пять советов

Совет первый, очевидный

Чтобы проснуться в хорошем настроении, нужно выспаться. А значит, либо лечь раньше, либо спланировать свои сутки таким образом, чтобы на сон оставалось не менее восьми часов, передает Lady.mail.ru.

Зато, преодолев море вечерних соблазнов (начиная от спора с кем-то в интернете, заканчивая просмотром сериалов), проснувшись утром, ты удивишься: а мир не так уж плох, если смотреть на него глазами отдохнувшего человека.

Совет второй, эгоистичный

Еще одна очевидная раздражающая деталь — утреннее столпотворение в ванной. Как бы вы ни были близки с мужчиной (или с другими соседями), спланируйте ваше расписание таким образом, чтобы разминуться в санузле.

Утро — не лучшее время, чтобы выяснять, кто и как долго должен занимать ванную.

Совет третий, массажный

Стояние под душем, пусть и теплым — испытание, раздражающее сонного человека. Прилечь в ванну — идея классная, но опасная: слишком легко уснуть.

Есть вариант: приобрети пластиковый стульчик для душа. Сядь на него и направь струю таким образом, чтобы она массировала твою спину. Эта поза избавит от ненужного напряжения, но поможет почувствовать прилив энергии.

Совет четвертый, освобождающий

По утрам всегда находится достаточно причин, готовых незамедлительно испортить настроение. Любимое платье может оказаться помятым, хлопья для завтрака — отсыревшими, а нужные документы — потерянными.

Необходимость принять несколько решений (что надеть, чем позавтракать, как собрать все необходимое для работы) — создает дополнительный стресс.

Этого стресса легко избежать, приготовив все нужное с вечера. Пачку кофе, зубную щетку и фен оставить на видном месте. Тогда утренняя рутина не потребует дополнительных усилий, а хорошее настроение — сохранится.

Совет пятый, модный

Если необходимость решить, что надеть — самая главная причина твоих опозданий и нервных метаний по квартире, упрости себе жизнь. Пусть 2—3 вешалки в твоем гардеробе занимают готовые комплекты нарядов, включая нужные аксессуары, а также колготы-чулки-носки и прочие детали.