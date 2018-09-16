Худшие продукты для завтрака

На завтрак манка подходит только при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — в этом случае отсутствие грубого волокна — плюс. Благодаря крахмалу манка обволакивает стенки желудка и облегчает болезненные симптомы.

Сухие завтраки

Если ваш идеальный завтрак — фитнес-хлопья, мюсли и подушечки, залитые молоком, вашей поджелудочной железе каждый день приходится бороться за выживание. На коробках таких продуктов обычно огромными буквами пишут о содержании цельных злаков и витаминов. Но приглядитесь к списку ингредиентов в составе — и обнаружите, что на первом месте вовсе не они, а сахар или его разновидности — патока, глюкоза, декстроза, кукурузный сироп. Их количество может достигать 3-4 чайных ложек.

Рекомендованная норма сахара в сутки — 6 чайных ложек. Поскольку сахар поступает в организм также из многих других продуктов, поджелудочная железа должна вырабатывать много инсулина, чтобы переработать его. Со временем это приводит к нарушению ее функции и риску развития диабета 2-го типа.

Йогурты

Ограничиваетесь утром небольшим йогуртом? Рискуете переедать в течение всего дня. В 2017 году ученые из университета Лома Линда в Калифорнии изучали, как менялся индекс массы тела 50 тысяч человек. Оказалось, что люди, которые завтракают скудно или вообще пропускают утренний прием пищи, имеют более высокий ИМТ, чем те, кто завтракает плотно.

Сладкие йогурты, хотя и более калорийны — не выход. В них много сахара и «пустых» калорий — они не дают организму питательных веществ, зато сильно увеличивают гликемическую нагрузку. А вот несладкий йогурт с фруктами, орехами или творогом будет очень полезен.

Фрукты «вхолостую»

Одно яблоко или груша на завтрак — тоже не самый лучший вариант. Они вряд ли обеспечат вас энергией для новых побед. Несмотря на то, что фрукты богаты полезной клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, долго вы на них не продержитесь. А значит, снова придете к перееданию в течение дня. Добавьте к фруктам продукты с высоким содержанием белка, например орехи или творог. Белки подавляют выработку гормона грелина, который стимулирует чувство голода, и усиливают ощущение сытости.

Бутерброды с колбасой

Многие любят бутерброды за простоту в приготовлении. Однако регулярные завтраки бутербродами с колбасой и белым хлебом могут со временем привести вас к колоректальному раку и диабету 2-го типа. Колбасу, как и другие виды переработанного мяса, например, бекон, Всемирная организация здравоохранения относит к канцерогенам — есть прямая связь между их потреблением и развитием некоторых видов рака.

Белый хлеб имеет высокую гликемическую нагрузку — уровень сахара в крови после такого завтрака будет нестабильным. Кроме того, бутерброды могут привести вас к лишнему весу — из-за сочетания скрытых жиров и простых углеводов, сниженного количества клетчатки.

Как завтракать правильно?

Этот вопрос в 2012 году изучали исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле. Они отобрали для наблюдения 193 человека с диагнозом «ожирение» и разделили их на две группы. Первая получала завтрак в объеме 300 ккал — он состоял из продуктов, в которых почти не было углеводов. Вторая — завтракала в два раза плотнее — 600 ккал — для них готовили белково-углеводные завтраки. Суточная калорийность рациона в обеих группах была примерно одинаковой — 1600 ккал. За 32 недели исследования все участники похудели, но результаты были разными. Те, кто был в первой группе, похудели на 15 кг, но к концу срока 11 кг вернулись обратно. Участники постоянно хотели есть и переедали в течение дня.

Те, кто был во второй, — на первом этапе похудели на 13 кг, а затем – еще на семь. Ученые обнаружили, что белково-углеводные завтраки на 45% снижают выработку грелина, поэтому все в группе чувствовали комфортное насыщение, и никто не перехватывал лишних калорий в течение дня.

Идеальные с точки зрения науки завтраки легко приготовить дома:

Возьмите немного грубой овсянки со сладкими фруктами и нежирный творог.

Также подходит омлет или яйца вкрутую, яйца-пашот или бенедикт с овощами и тостом из цельнозернового хлеба.

Несладкий йогурт со свежими фруктами и орехами.

Полезные бутерброды, например — тосты из цельнозернового хлеба, помидоров и куриной грудки.

Завтрак должен быть!