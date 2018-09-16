Худшие продукты для завтрака

С чего начинается ваш день? Хорошо, если со вкусного и полезного завтрака, в котором нет этих продуктов.
Кофе натощак
Запах горячего кофе как ничто другое настраивает на то, что утро будет добрым. Но если чашка кофе натощак — все, что вы привыкли кушать перед работой, вы серьезно рискуете заработать изжогу, гастрит или язвенную болезнь. Кофе стимулирует выброс соляной кислоты в желудке, которая раздражает стенки и приводит к воспалению, кроме того, расслабляет пищеводный сфинктер, что способствует забросу кислого содержимого в пищевод и приводит не только к изжоге, но и возникновению воспаления и эрозий пищевода, пишет Health.mail.ru.
Лучше выпить кофе уже после того, как поели, — это нивелирует секрецию кислоты, и вы получите долгожданный бодрящий эффект без вреда. А вот кофеина бояться не стоит. Умеренное потребление — до 400 мг в день, то есть в среднем две-четыре чашки кофе — вполне допустимо для взрослых здоровых людей. Последние исследования говорят о том, что такая дозировка кофеина даже может стимулировать клетки сердца к восстановлению после инфаркта миокарда, является профилактикой сахарного диабета и благоприятно действует на печень, уменьшая признаки фиброза — процесса, при котором ткань печени замещается на фиброзную (фактически, рубцовую).
Апельсиновый сок
Начинать день с апельсинового сока — красивая американская традиция, которая появилась во время второй мировой войны. Солдатам не хватало витаминов, и правительство стало массово закупать замороженные концентраты апельсинового сока. После установления мира привычка не исчезла, но многие перешли на фреши — ни первые, ни вторые не приносят пользы здоровью.
Цитрусовые, как и кофе, провоцируют желудок на выработку кислоты, которая приводит к раздражению и воспалению его стенок. А сочетать два этих продукта вместе натощак — значит целенаправленно идти к гастриту. Пользу апельсиновый сок может принести только людям, страдающим запорами, — за счет своего влияния на перистальтику.
Блинчики, сырники, оладьи
Большинство из нас с удовольствием съели бы с утра пару блинчиков или сырников, желательно с джемом. К сожалению, такой завтрак не может быть частым — он не так полезен. Эти блюда готовят из рафинированной муки и сахара — простых углеводов, которые быстрее повышают уровень глюкозы в крови.
В первые полчаса после завтрака вы действительно почувствуете прилив сил. Но к тому моменту, как доберетесь до работы, этот эффект исчезнет, поскольку уровень глюкозы после таких продуктов снижается достаточно быстро. Вас снова начнет клонить в сон и при этом внезапно начнет «сосать под ложечкой».
Манная каша
Привычка завтракать манной кашей у многих сформировалась еще с детского сада. На самом деле кормить детей манной кашей нежелательно. В ней содержится фитин, который связывает кальций и может способствовать развитию рахита. Взрослым людям она тоже не рекомендуется, поскольку в отличие, например, от овсяной каши, бедна клетчаткой и содержит в основном легкодоступные углеводы.
На завтрак манка подходит только при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — в этом случае отсутствие грубого волокна — плюс. Благодаря крахмалу манка обволакивает стенки желудка и облегчает болезненные симптомы.
Сухие завтраки
Если ваш идеальный завтрак — фитнес-хлопья, мюсли и подушечки, залитые молоком, вашей поджелудочной железе каждый день приходится бороться за выживание. На коробках таких продуктов обычно огромными буквами пишут о содержании цельных злаков и витаминов. Но приглядитесь к списку ингредиентов в составе — и обнаружите, что на первом месте вовсе не они, а сахар или его разновидности — патока, глюкоза, декстроза, кукурузный сироп. Их количество может достигать 3-4 чайных ложек.
Рекомендованная норма сахара в сутки — 6 чайных ложек. Поскольку сахар поступает в организм также из многих других продуктов, поджелудочная железа должна вырабатывать много инсулина, чтобы переработать его. Со временем это приводит к нарушению ее функции и риску развития диабета 2-го типа.
Йогурты
Ограничиваетесь утром небольшим йогуртом? Рискуете переедать в течение всего дня. В 2017 году ученые из университета Лома Линда в Калифорнии изучали, как менялся индекс массы тела 50 тысяч человек. Оказалось, что люди, которые завтракают скудно или вообще пропускают утренний прием пищи, имеют более высокий ИМТ, чем те, кто завтракает плотно.
Сладкие йогурты, хотя и более калорийны — не выход. В них много сахара и «пустых» калорий — они не дают организму питательных веществ, зато сильно увеличивают гликемическую нагрузку. А вот несладкий йогурт с фруктами, орехами или творогом будет очень полезен.
Фрукты «вхолостую»
Одно яблоко или груша на завтрак — тоже не самый лучший вариант. Они вряд ли обеспечат вас энергией для новых побед. Несмотря на то, что фрукты богаты полезной клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, долго вы на них не продержитесь. А значит, снова придете к перееданию в течение дня. Добавьте к фруктам продукты с высоким содержанием белка, например орехи или творог. Белки подавляют выработку гормона грелина, который стимулирует чувство голода, и усиливают ощущение сытости.
Бутерброды с колбасой
Многие любят бутерброды за простоту в приготовлении. Однако регулярные завтраки бутербродами с колбасой и белым хлебом могут со временем привести вас к колоректальному раку и диабету 2-го типа. Колбасу, как и другие виды переработанного мяса, например, бекон, Всемирная организация здравоохранения относит к канцерогенам — есть прямая связь между их потреблением и развитием некоторых видов рака.
Белый хлеб имеет высокую гликемическую нагрузку — уровень сахара в крови после такого завтрака будет нестабильным. Кроме того, бутерброды могут привести вас к лишнему весу — из-за сочетания скрытых жиров и простых углеводов, сниженного количества клетчатки.
Как завтракать правильно?
Этот вопрос в 2012 году изучали исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле. Они отобрали для наблюдения 193 человека с диагнозом «ожирение» и разделили их на две группы. Первая получала завтрак в объеме 300 ккал — он состоял из продуктов, в которых почти не было углеводов. Вторая — завтракала в два раза плотнее — 600 ккал — для них готовили белково-углеводные завтраки. Суточная калорийность рациона в обеих группах была примерно одинаковой — 1600 ккал. За 32 недели исследования все участники похудели, но результаты были разными. Те, кто был в первой группе, похудели на 15 кг, но к концу срока 11 кг вернулись обратно. Участники постоянно хотели есть и переедали в течение дня.
Те, кто был во второй, — на первом этапе похудели на 13 кг, а затем – еще на семь. Ученые обнаружили, что белково-углеводные завтраки на 45% снижают выработку грелина, поэтому все в группе чувствовали комфортное насыщение, и никто не перехватывал лишних калорий в течение дня.
Идеальные с точки зрения науки завтраки легко приготовить дома:
Возьмите немного грубой овсянки со сладкими фруктами и нежирный творог.
Также подходит омлет или яйца вкрутую, яйца-пашот или бенедикт с овощами и тостом из цельнозернового хлеба.
Несладкий йогурт со свежими фруктами и орехами.
Полезные бутерброды, например — тосты из цельнозернового хлеба, помидоров и куриной грудки.
Завтрак должен быть!
Не стоит сильно ограничивать себя в калориях – плотный вкусный завтрак способствует похудению и заряжает энергией. Главное, выбрать то, что вам больше по вкусу.