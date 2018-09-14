Пластический хирург Сийм Симмо из клиники The Health Clinic рассказал нам, сколько стоит увеличить или уменьшить зад, пишет Elu24.

«В нашей клинике мы редко уменьшаем ягодицы, но спрос есть. Иногда мы моделируем ягодицы, то есть придаем им более красивую форму. Чаще, конечно, женщины хотят увеличить объемы своих бедер. Такие операции делаются благодаря имплантам или пересадке жира.

По словам врача, уменьшить зад стоит от 2500€, а если вы хотите уменьшить – надо начать с удаления имплантов и жира. Если ранее у вас не было операции по увеличению, уменьшение начинается с удаления лишнего жира и кожи.

Также он говорит, что период восстановления зависит как от работы хирурга, так и особенностей организма пациента.