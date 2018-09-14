Буквально на днях мы писали о том, что Ким Кардашян разонравился размер своей задницы, и она буквально каждый день на нее смотрит и плачет. Наверное, ей еще жаль и потраченных денег… А мы решили поинтересоваться, сколько же стоит операция по увеличению ягодиц в Эстонии.
Пластический хирург Сийм Симмо из клиники The Health Clinic рассказал нам, сколько стоит увеличить или уменьшить зад, пишет Elu24.
«В нашей клинике мы редко уменьшаем ягодицы, но спрос есть. Иногда мы моделируем ягодицы, то есть придаем им более красивую форму. Чаще, конечно, женщины хотят увеличить объемы своих бедер. Такие операции делаются благодаря имплантам или пересадке жира.
По словам врача, уменьшить зад стоит от 2500€, а если вы хотите уменьшить – надо начать с удаления имплантов и жира. Если ранее у вас не было операции по увеличению, уменьшение начинается с удаления лишнего жира и кожи.
Также он говорит, что период восстановления зависит как от работы хирурга, так и особенностей организма пациента.
«Момент, когда можно уже сидеть, зависит от того, где и как много резали. Чем сложнее и обширнее операция, тем больше времени потребуется на восстановление. Обычно хватает двух недель», - говорит доктор.