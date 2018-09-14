Тринадцать фактов об измене, которые вас удивят, а может и шокируют

1. Зачастую изменщики изменяют вам с тем, кого вы оба знаете.

Люди очень редко изменяют партнерам с незнакомцами. Намного легче скрыть инцидент с тем, кого уже знаешь, ведь всегда можно сказать, что вы просто задержались на работе или встретились со старым другом/подругой, пишет Soulpost.ru.

2. То, что считается изменой у одной пары, не обязательно считается изменой у другой.

Некоторые пары считают изменой только физический контакт на стороне. Другие пары более строги и считают предательством так же эмоциональную измену.

3. К изменам более склонны люди, не удовлетворенные партнером в постели.

Все так просто. Когда сексуальные потребности одного партнера не удовлетворяются другим, он ищет этого на стороне. Потому важно всегда обсуждать вашу интимную жизнь.

4. Некоторые люди знают об измене партнера, но не говорят об этом, боясь потерять отношения.

Это те, кто отчаянно хотят быть в отношениях. Они молча принимают неверность партнера, просто чтобы не остаться одним.

5. К неверности может подтолкнуть нехватка настоящей «химии» и связи между партнерами.

Многие изменщики ступают на свой путь, потому что не чувствуют сильной связи с партнером. Из-за этого у них эмоциональный пробел в жизни. Потому они ищут связи с другими.

6. Просто потому что в отношениях все хорошо, не значит автоматически, что они защищены от измены.

Не все люди, которые изменяют, страдают от плохих отношений. Много хороших пар распалось из-за неверности. Никто не защищен.

7. Некоторые люди изменяют, чтобы заставить партнера бросить их.

Они намеренно саботируют свои отношения.

8. Люди, которые прибегают к измене в качестве мести партнеру, не чувствуют удовлетворения.

Некоторые изменяют, чтобы насолить партнеру за что-то. Но большинство из них в итоге понимают, что это ничего не дает.

9. Измена может быть не только физической.

Измена — это не всегда секс с другим человеком. Даже флирт уже можно считать эмоциональной изменой.

10. Соцсети помогают людям легче изменять, но так же легче узнавать об измене.

В сети можно легко найти того, с кем переспать, на кого просто отвлечься. Но благодаря сети так же легче найти доказательства неверности.

11. Измена с сексуально активным человеком поднимает настроение.

Так что если вы замечаете, что ваш партнер неожиданно стал более веселым и радостным, а в вашей личной жизни ничего не изменилось, то возможно в его жизни стало больше секса.

12. Очень много женщин изменяют только из-за всплеска гормонов.

Это не снимает с них ответственности, ведь все можно контролировать, и тем не менее. Эмоции и гормоны порой затуманивают здравый смысл. Когда уровень гормонов у женщины превышен, ее переполняют эмоции, которые мешают принимать правильное решение.

13. К измене часто подталкивает разное понимание партнерами, что такое любовь.