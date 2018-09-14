Мать не могла успокоить плачущего малыша, пока собака не придумала оригинальный способ

Через общение с животными малыш учится быть добрым и заботливым, сострадательным ко всем существам. Также ребенок получает хороший урок ответственности, когда надо убрать, накормить, выгулять домашнего питомца.

Особенно трогательно смотреть, когда собаки становятся помощниками родителей в воспитании детей. То есть практически няньками, которым можно доверить ребенка на время. Иногда четвероногие питомцы справляются с детским криком и капризами лучше, чем родители, пишет Fabiosa.ru.

Например, пользователей интернета позабавил ролик, где маленькая собачка успокаивает плачущего малыша оригинальным способом. И ведь срабатывает! Видео уже имеет почти девять миллионов просмотров, настолько он полюбился.

Посмотрите его и вы. Если понравилось, то поделитесь с друзьями.