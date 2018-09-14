Пт, 14.09.2018
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Мать не могла успокоить плачущего малыша, пока собака не придумала оригинальный способ

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Собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Дети и животные – два объекта для безграничной любви и заботы со стороны взрослых. Во многих семьях они прекрасно и мирно уживаются рядом, радуя окружающих своими достижениями. При этом каждая сторона получает свой опыт и обогащается добрыми эмоциями.

Через общение с животными малыш учится быть добрым и заботливым, сострадательным ко всем существам. Также ребенок получает хороший урок ответственности, когда надо убрать, накормить, выгулять домашнего питомца.

Особенно трогательно смотреть, когда собаки становятся помощниками родителей в воспитании детей. То есть практически няньками, которым можно доверить ребенка на время. Иногда четвероногие питомцы справляются с детским криком и капризами лучше, чем родители, пишет Fabiosa.ru.

Например, пользователей интернета позабавил ролик, где маленькая собачка успокаивает плачущего малыша оригинальным способом. И ведь срабатывает! Видео уже имеет почти девять миллионов просмотров, настолько он полюбился.

Посмотрите его и вы. Если понравилось, то поделитесь с друзьями.

Как правило, дружба между детьми и домашними животными завязывается сразу. Но все же в первые минуты, когда в доме появляется младенец, надо внимательно понаблюдать за реакцией собаки. Иногда она может нервничать или агрессивно охранять свою территорию от нового жителя. Поэтому действовать надо осторожно.

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