Кормила грудью раз в сутки. Малыш чуть не умер от голода из-за диеты матери

В Санкт-Петербурге 25-летняя молодая мать морила голодом своего новорожденного сына, так как сама питалась лишь овсянкой и не могла нормально кормить малыша. Как сообщили в региональном управлении СК России, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Годовалого малыша привезли в больницу в состоянии дистрофии. Выяснилось, что всему виной желание матери похудеть после родов. В результате жесткой диеты она ослабла сама и не могла кормить сына грудным молоком чаще одного раза в сутки.

На сайте детского омбудсмена по Петербургу Светланы Агапитовой приводятся слова отца ребенка, которые заявил, что меню семьи длительное время составляли овсяные хлопья, отваренные в бульоне из рыбьей кости с молоком, пишет Life.ru.

Отмечается также, что семья ранее попадала в поле зрения врачей: в ходе планового осмотра обнаружилось, что месячный ребенок почти не набирает вес. Медики также сообщили о ситуации в службу соцзащиты. Несмотря на рекомендации врачей, родители малыша не последовали их советам.

Однажды семью навестили органы опеки, которые вызвали скорую ослабшему ребенку. Врачи выходили малыша и вернули родителям, те же впоследствии переехали в другой район города, чтобы скрыться от надзорных органов.

Спустя год к врачам обратился отец мальчика, увидев, что состояние младенца совсем критическое. Прибывшие медики обнаружили в квартире мальчика в состоянии дистрофии и его мать, которая из-за жесткой диеты едва могла передвигаться.