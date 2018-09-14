Врачи рекомендуют пить жирное молоко и есть сливочное масло

Канадские ученые из Университета Макмастера выяснили, что употребление трех порций молочных продуктов в день уменьшает опасность болезней сердца. В последние несколько лет наблюдался целый поток информации о вреде молочных продуктов, авторы которого подчеркивали, что цельное молоко и другие продукты с высоким уровнем насыщенного жира влияют на скачок показателей «плохого» холестерина в крови. А это увеличивает опасность сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследователи утверждают, что употреблявшие три порции молока, сыра, сливочного масла и сливок ежедневно люди почти в два раза реже сталкивались с болезнями сердца и инсультами по сравнению с теми, кто не налегал на молоко, пишет Medikforum.ru.

Именно поэтому врачи и диетологи должны побуждать людей более активно употреблять молочные продукты. Особенно это нужно делать в бедных странах, где уровень употребления этих продуктов очень низок. Даже сегодня официальные рекомендации в США говорят о том, что люди не должны получать более трех порций молочных продуктов в день, причём им советуют выбирать обезжиренные версии. Рекомендации основываются на исследованиях, которые показали способность насыщенных жиров из жирных продуктов повышать уровень холестерина.