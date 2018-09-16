Как сахар влияет на кожу лица?

Когда мы едим конфету или любую другую сладость (сахар) у нас в организме происходит гликирование. Это взаимодействие белков, жиров и сахара. В результате которого образовывается вещество разрушающее природный коллаген, эластан и нарушает работу сосудов, пишет Хочу.

Замедление выработки коллагена (белок) в организме происходит после 25 лет. Он отвечает за молодость кожи и ускоряют регенерацию (обновление) клеток. Кроме того, уменьшение данного вещества может привести к целлюлиту.

Сахар влияет на общее состояние организма и кожу. Как мы сказали ранее, он провоцирует разрушения коллагена. Кожа теряет эластичность, появляются морщины и пигментация. Тональный крем вам точно понадобится, ведь большое количество сладостей приводит к ускорению выработки меланина. Кстати, темные круги и отеки под глазами — тоже результат употребления сахара.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются сладкоежки — это сухость кожи. Организм обезвоживается, а клетки не удерживают влагу внутри. Если у вас проблемная кожа, которая склонна к высыпаниям или акне, то вам стоит отказаться от сладкого, ведь оно будет только усугублять кожные заболевания и добавлять новые воспаления.

Для того, чтобы поправить ситуацию, нужно отказаться от сладостей и восстановить водный баланс с помощью правильного питания и специальных косметических средства. Обратите внимание на такие компоненты: гиалуроновая кислота, коллаген и масла. Употребляйте не больше двух ложечек сахара в день. Лучше покупать коричневый рафинад вместо белого (самый вредный вид).

Замените вкусный шоколад на полезные фрукты. Пейте больше воды. Не забывайте о том, что есть продукты, которые содержат так называемый "скрытый сахар". Среди них: приправы, кетчупы, добавки, йогурты и другие продукты.