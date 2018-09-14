50-летняя бабушка восьми внуков забеременела и скоро родит четверняшек

50-летняя Трейси Бриттен из Великобритании совсем скоро станет самой пожилой мамой четверняшек в стране. У жительницы Лондона уже есть трое взрослых детей и восемь маленьких внуков, требующих повышенного внимания, однако последние несколько лет она мечтала о собственном малыше. пишет Rus.tvnet.lv.

Не так давно заветное желание осуществилось: Трейси прошла курс гормональной терапии и процедуру экстракорпорального оплодотворения, которая оказалась успешной.

ЭКО, которое проводилось в частной клинике на Кипре, обошлось миссис Бриттен в семь тысяч фунтов стерлингов.

«Каждый год я хотела родить еще одного малыша. Когда мне исполнилось 50 лет, я решила, что просто возьму и сделаю это. Мне все равно, что обо мне подумают. Да, я уже бабушка, и что с того?» — рассказала Трейси журналистам издания The Sun.

Известно, что

у англичанки родятся три девочки и один мальчик. Малыши появятся на свет с помощью кесарева сечения уже через семь недель.