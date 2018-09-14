Какое правило Елизаветы II тайно нарушают принц Уильям и Кейт Миддлтон

Представители монаршей семьи Великобритании давно отказались от многих продуктов по настоянию Елизаветы II. Так, например, правительница запретила подавать во дворце блюда с чесноком, а также пасту, картофель и рис. Однако главным табу являются морепродукты, пишет Rus.tvnet.lv.

Как известно, отравление морскими гадами может быть очень опасным. Тем не менее некоторые члены династии время от времени балуют себя дарами моря.

Как выяснилось, принц Уильям и Кейт Миддлтон не представляют своей жизни без суши. Об этом герцог Кембриджский рассказал во время открытия культурного центра Японии в Лондоне. «Мы с женой обожаем суши. Обязательно придем вместе на обед, когда здесь никого не будет», — передает слова многодетного отца издание Metro.