Почему нельзя есть разогретую пищу

Разбираемся по порядку. Мы готовим на плите или в духовке какое-то блюдо. Чаще всего в его состав входит вода. При нагревании, особенно в микроволновке, вода закипает, при повторении этого действия в такой воде образуется так называемый тяжелый водород. Такую воду ученые называют тяжелой. Исследования, проведенные на кафедре биохимии и молекулярной медицины МГУ, показали, что тяжелая вода губительна для многих полезных микроорганизмов. Она замедляет биологические процессы и действует угнетающе на живые организмы. Семена и цветы гибнут при поливе такой водой, что уж говорить о здоровье человека, в организм которого она попадает регулярно, пишет Umnaja.ru.

Другая опасность от разогретой пищи – активное размножение бактерий, которые гибнут при высокой температуре, но мы, как правило, ограничиваемся лишь подогреванием пищи, то есть умножаем колонии бактерий, которые потом поглощаем вместе с пищей. Результат – появление болезней желудочно-кишечного тракта или даже тяжелейших отравлений.

При разогревании в духовке или даже микроволновке твердая пища не прогревается полностью, она становится горячей сверху и остается теплой внутри. Итог – опять-таки риск отравления спорами бацилл эхиноцереуса. Британское агентство по стандартам пищевых продуктов Food Standards Agency подчеркивает, что нагревание пищи несет даже большую угрозу для здоровья человека, чем плохая очистка продуктов.

Но даже при соблюдении всех мер предосторожности вам нужно знать, что некоторые блюда нельзя подогревать ни при каких условиях. Не рассчитывайте, что вы будете аккуратны и учтете все рекомендации ученых и медиков – просто не подогревайте эти продукты и блюда никогда, готовьте их ровно в таком количестве, в котором вы и ваша семья сможете съесть их за один прием пищи.

В первую очередь это яйца – вареные или в виде яичницы и омлета. Повторный нагрев меняет вкус этого продукта и его состав – ряд входящих в структуру яиц соединений начинает вырабатывать токсины. Осталось сваренное вкрутую яйцо после обеда? Добавьте его в салат, который подадите на ужин холодными. В другом виде яйца лучше употребить сразу же.

Грибы – продукт непростой, далеко не всем он рекомендован даже при тщательной обработке. Повторное тепловое воздействие серьезно ухудшает питательные свойства грибов, провоцирует метеоризм и гастрит. Съедайте их за один присест (но не увлекайтесь, не перебарщивайте с количеством!) или поставьте на пару часов в холодильник. Доедайте только в холодном виде, возможно, тоже добавив в салат или к картофелю.