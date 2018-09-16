Почему нельзя есть разогретую пищу

Когда человек научился готовить пищу на огне, он стал человеком. Когда он научился разогревать пищу, он стал больным человеком. Конечно, это преувеличение, однако многочисленные исследования дают основание утверждать, что греть пищу может быть смертельно опасно для нашего здоровья.
Разбираемся по порядку. Мы готовим на плите или в духовке какое-то блюдо. Чаще всего в его состав входит вода. При нагревании, особенно в микроволновке, вода закипает, при повторении этого действия в такой воде образуется так называемый тяжелый водород. Такую воду ученые называют тяжелой. Исследования, проведенные на кафедре биохимии и молекулярной медицины МГУ, показали, что тяжелая вода губительна для многих полезных микроорганизмов. Она замедляет биологические процессы и действует угнетающе на живые организмы. Семена и цветы гибнут при поливе такой водой, что уж говорить о здоровье человека, в организм которого она попадает регулярно, пишет Umnaja.ru.
Другая опасность от разогретой пищи – активное размножение бактерий, которые гибнут при высокой температуре, но мы, как правило, ограничиваемся лишь подогреванием пищи, то есть умножаем колонии бактерий, которые потом поглощаем вместе с пищей. Результат – появление болезней желудочно-кишечного тракта или даже тяжелейших отравлений.
При разогревании в духовке или даже микроволновке твердая пища не прогревается полностью, она становится горячей сверху и остается теплой внутри. Итог – опять-таки риск отравления спорами бацилл эхиноцереуса. Британское агентство по стандартам пищевых продуктов Food Standards Agency подчеркивает, что нагревание пищи несет даже большую угрозу для здоровья человека, чем плохая очистка продуктов.
Но даже при соблюдении всех мер предосторожности вам нужно знать, что некоторые блюда нельзя подогревать ни при каких условиях. Не рассчитывайте, что вы будете аккуратны и учтете все рекомендации ученых и медиков – просто не подогревайте эти продукты и блюда никогда, готовьте их ровно в таком количестве, в котором вы и ваша семья сможете съесть их за один прием пищи.
В первую очередь это яйца – вареные или в виде яичницы и омлета. Повторный нагрев меняет вкус этого продукта и его состав – ряд входящих в структуру яиц соединений начинает вырабатывать токсины. Осталось сваренное вкрутую яйцо после обеда? Добавьте его в салат, который подадите на ужин холодными. В другом виде яйца лучше употребить сразу же.
Грибы – продукт непростой, далеко не всем он рекомендован даже при тщательной обработке. Повторное тепловое воздействие серьезно ухудшает питательные свойства грибов, провоцирует метеоризм и гастрит. Съедайте их за один присест (но не увлекайтесь, не перебарщивайте с количеством!) или поставьте на пару часов в холодильник. Доедайте только в холодном виде, возможно, тоже добавив в салат или к картофелю.
Отравиться курицей – проще простого! Мало того что готовить ее нужно очень внимательно, проверяя, не осталось ли розоватых следов на мясе, но и нагревать куриную ножку или крылышко даже не вздумайте! Причина та же: еще одно температурное воздействие меняет структуру белка, что несет угрозу пищеварению и даже здоровью.
Кстати, о картофеле. Его тоже не нужно подогревать. Иначе он потеряет значительную часть полезных свойств и вкусовые качества. Что делать с холодным картофелем – вы уже знаете: салат. С грибами, курицей и яйцами. Все это в холодном виде. Жареную съедаем сразу! Впрочем, и без ученых понятно, что не доесть жареную картошку – невозможно.
Модный суп с сельдереем тоже может нести угрозу для вашего желудка. Разлейте его сразу после приготовления по тарелкам, а если съесть все сразу не удалось, выньте кусочки сельдерея из супа и поставьте его в холодильник. Кусочки сельдерея положите в кастрюлю уже после того, как разогреете суп на следующий день.
Шпинат – в списке рекордсменов по накапливанию нитратов. Конечно, даже первичное употребление в пищу блюд со шпинатом может быть опасно для здоровья, если это вещество превышает безопасное количество. Однако при нагревании нитраты резко увеличивают свою токсичность, так что даже небольшая порция этого продукта становится ядовитой, побывав на конфорке вашей плиты повторно.
Свекла – еще один источник нитратов, которые при разогревании могут вызвать резкие боли в животе. А как же любимый свекольник, спросите вы? Ну вот так, в идеальном варианте лучше готовить его на один раз.
Любите рис? Готовьте его небольшими порциями. Да, его тоже нельзя подогревать – Британское агентство по стандартам пищевых продуктов Food Standards Agency предостерегает: в рисе выявлены споры бактерий, приводящие к пищевому отравлению. Споры размножаются в тепле, выделяя яд, который становится причиной рвоты и диареи. Повторный нагрев риса не избавит продукт от этих ядов.
Исследователи продолжают изучать свойства продуктов, и кто знает, какие из них еще пополнят список нерекомендуемых к повторному нагреву. Так что лучше позаботьтесь о своем здоровье заранее и готовьте столько еды, сколько вы и ваша семья сможете съесть за один раз.