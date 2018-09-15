Шесть ранних симптомов рака щитовидной железы, которые надо знать и нельзя пропустить

Рак щитовидной железы врачи полагают одной из самых безопасных разновидностей болезни, так как чаще всего он хорошо отзывается на лечение и в большинстве случаев поддается терапии. Но стоит помнить о том, что, как и в случае других разновидностей злокачественных опухолей, успех лечения рака щитовидной железы сильно зависит от времени обнаружения болезни. Чаще всего опухоль обнаруживается случайно, при проведении УЗИ или МРТ щитовидки по совершенно другой причине. Между тем, есть как минимум шесть ранних признаков болезни, которые не стоит игнорировать.
Уплотнение на шее
Чаще всего мужчины обнаруживают уплотнение во время бритья, а женщины — во время нанесения макияжа. Стоит помнить, что в 90% случаев все новообразования щитовидной железы — доброкачественные, но проверить их все равно надо. И, разумеется, наблюдать за их развитием, регулярно делая УЗИ и при необходимости другие исследования, пишет Goodhouse.ru.
Хриплый голос
Рекуррентный гортанный нерв, который контролирует мышцы, отвечающие за работу голосовых связок, расположен непосредственно за щитовидной железой. В некоторых случаях новообразование может выходить за пределы щитовидной железы и пережимать или повреждать нерв, что и сказывается на голосе. Так что если вы вдруг охрипли без особых причин, обязательно обратитесь к врачу.
Постоянный кашель
Главный признак, который поможет отличить «простудный» кашель от симптома рака щитовидной железы — отсутствие мокроты и повышения температуры. Этот кашель никак не связан с инфекционными или вирусными заболеваниями и фактически является ответом организма на новообразование, которое он таким образом пытается вытолкнуть. Обратитесь к врачу, если вы никак не можете избавиться от кашля!
Затрудненное глотание
Это один из самых настораживающих признаков, так как он может указывать на то, что рак агрессивный. Кроме того, трудности с глотанием могут быть признаком рака гортани, так что как можно скорее обратитесь к врачу!
Боли в горле
В большинстве случаев новообразования в щитовидной железе нельзя почувствовать, но в редких случаях узлы могут вызывать болевые ощущения. Чаще всего боль ощущается в передней части шеи и распространяется по всей ширине, иногда даже отдаваясь в ушах.
Затрудненное дыхание
Еще один признак новообразования в щитовидной железе — затрудненное дыхание. Его вызывает только одна форма рака щитовидной железы — анапластическая, при котором опухоль растет очень быстро. Обратитесь к врачу!