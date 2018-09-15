Шесть ранних симптомов рака щитовидной железы, которые надо знать и нельзя пропустить

Уплотнение на шее

Чаще всего мужчины обнаруживают уплотнение во время бритья, а женщины — во время нанесения макияжа. Стоит помнить, что в 90% случаев все новообразования щитовидной железы — доброкачественные, но проверить их все равно надо. И, разумеется, наблюдать за их развитием, регулярно делая УЗИ и при необходимости другие исследования, пишет Goodhouse.ru.

Хриплый голос

Рекуррентный гортанный нерв, который контролирует мышцы, отвечающие за работу голосовых связок, расположен непосредственно за щитовидной железой. В некоторых случаях новообразование может выходить за пределы щитовидной железы и пережимать или повреждать нерв, что и сказывается на голосе. Так что если вы вдруг охрипли без особых причин, обязательно обратитесь к врачу.

Постоянный кашель

Главный признак, который поможет отличить «простудный» кашель от симптома рака щитовидной железы — отсутствие мокроты и повышения температуры. Этот кашель никак не связан с инфекционными или вирусными заболеваниями и фактически является ответом организма на новообразование, которое он таким образом пытается вытолкнуть. Обратитесь к врачу, если вы никак не можете избавиться от кашля!

Затрудненное глотание

Это один из самых настораживающих признаков, так как он может указывать на то, что рак агрессивный. Кроме того, трудности с глотанием могут быть признаком рака гортани, так что как можно скорее обратитесь к врачу!

Боли в горле

В большинстве случаев новообразования в щитовидной железе нельзя почувствовать, но в редких случаях узлы могут вызывать болевые ощущения. Чаще всего боль ощущается в передней части шеи и распространяется по всей ширине, иногда даже отдаваясь в ушах.

Затрудненное дыхание