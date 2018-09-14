Шесть причин, по которым мы толстеем в браке

Вы съедаете больше — вслед за мужем

Мужчины берут более внушительные порции по сравнению с женщинами и съедают их быстрее — это не простоя заявление, а результаты специального исследования, которое в 2015 году провели специалисты Академии питания и диетологии США. И женщины неосознанно начинают подстраиваться под темп своих супругов — и в итоге съедают больше. Ведь когда мы пережевываем пищу медленнее, нам проще отследить сигнал о насыщении, а если жевать быстро — легко съесть больше, чем нам на самом деле нужно. Так что не позволяйте себя втянуть в соревнование по скоростному поглощению ужина — ешьте вдумчиво, тщательно пережевывая каждый кусочек, пишет Goodhouse.ru.

Вы пьете больше алкоголя

Еще один научно доказанный факт: после замужества женщины начинают больше пить — в среднем на 3−5 порций алкоголя в месяц. Бутылка вина к совместному ужину, бокал вина романтическим вечером, порция виски за интересным разговором… Самое время задуматься и остановиться: алкоголь, конечно, может быть полезен, но только в очень небольших дозах.

Теперь у вас всегда под рукой вредные закуски

Если в доме под рукой (или на глазах) хранятся вредные закуски, мы быстрее набираем лишний вес — как минимум, 5 килограмм. Если ваш партнер любит пожевать что-нибудь вредное и калорийное, попросите его покупать ровно столько, сколько он сможет съесть — чтобы не вводить вас в соблазн. Да и себя самого тоже, чего уж там. Лишний вес — лишний для всех.

Вы ведете менее подвижный образ жизни

Знаете, какой вид досуга самый популярный у женатых бездетных пар? Совместный просмотр сериалов и телешоу. А что мы чаще всего делаем, когда смотрим кино? Вот то-то же. Не ищите легких путей, на проводите все вечера перед ноутбуком, а выбирайтесь на совместную прогулку, или катайтесь на велосипедах, или идите в батутный центр и напрыгайтесь вволю — словом, старайтесь проводить вечера как можно дальше от дивана и холодильника.

Супруг «саботирует» вашу борьбу с лишним весом

Невозможно поверить, но придется: когда один из супругов берет себя в руки и начинает худеть, его партнер чувствует угрозу отношениям и тревогу — а вдруг похудевший супруг или супруга начнет пользоваться большей популярностью? А вдруг он начнет презирать более полного мужа или жену? А вдруг он худеет, чтобы привлечь внимание кого-то третьего? И в ответ на эту тревогу партнер начинает саботировать попытки похудеть, иногда совершенно неосознанно: находит очень важные дела, которые нужно сделать именно в то время, когда назначена тренировка. Готовит особенно вкусный и калорийный ужин. Устраивает внеплановый романтический вечер с бутылкой вина и жирным сыром. Да мало ли уловок!

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