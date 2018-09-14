Шесть причин, по которым мы толстеем в браке

Это факт: после создания семьи люди быстрее и легче набирают вес — и труднее сбрасывают. Это разумеется, не означает, что вам не надо выходить замуж (и тем более разводиться, если вы уже там), но врага стоит знать в лицо. Посмотрите, из-за чего женщины чаще всего толстеют в браке — и скажите свое твердое «нет!» лишним килограммам!
Вы съедаете больше — вслед за мужем
Мужчины берут более внушительные порции по сравнению с женщинами и съедают их быстрее — это не простоя заявление, а результаты специального исследования, которое в 2015 году провели специалисты Академии питания и диетологии США. И женщины неосознанно начинают подстраиваться под темп своих супругов — и в итоге съедают больше. Ведь когда мы пережевываем пищу медленнее, нам проще отследить сигнал о насыщении, а если жевать быстро — легко съесть больше, чем нам на самом деле нужно. Так что не позволяйте себя втянуть в соревнование по скоростному поглощению ужина — ешьте вдумчиво, тщательно пережевывая каждый кусочек, пишет Goodhouse.ru.
Вы пьете больше алкоголя
Еще один научно доказанный факт: после замужества женщины начинают больше пить — в среднем на 3−5 порций алкоголя в месяц. Бутылка вина к совместному ужину, бокал вина романтическим вечером, порция виски за интересным разговором… Самое время задуматься и остановиться: алкоголь, конечно, может быть полезен, но только в очень небольших дозах.
Теперь у вас всегда под рукой вредные закуски
Если в доме под рукой (или на глазах) хранятся вредные закуски, мы быстрее набираем лишний вес — как минимум, 5 килограмм. Если ваш партнер любит пожевать что-нибудь вредное и калорийное, попросите его покупать ровно столько, сколько он сможет съесть — чтобы не вводить вас в соблазн. Да и себя самого тоже, чего уж там. Лишний вес — лишний для всех.
Вы ведете менее подвижный образ жизни
Знаете, какой вид досуга самый популярный у женатых бездетных пар? Совместный просмотр сериалов и телешоу. А что мы чаще всего делаем, когда смотрим кино? Вот то-то же. Не ищите легких путей, на проводите все вечера перед ноутбуком, а выбирайтесь на совместную прогулку, или катайтесь на велосипедах, или идите в батутный центр и напрыгайтесь вволю — словом, старайтесь проводить вечера как можно дальше от дивана и холодильника.
Супруг «саботирует» вашу борьбу с лишним весом
Невозможно поверить, но придется: когда один из супругов берет себя в руки и начинает худеть, его партнер чувствует угрозу отношениям и тревогу — а вдруг похудевший супруг или супруга начнет пользоваться большей популярностью? А вдруг он начнет презирать более полного мужа или жену? А вдруг он худеет, чтобы привлечь внимание кого-то третьего? И в ответ на эту тревогу партнер начинает саботировать попытки похудеть, иногда совершенно неосознанно: находит очень важные дела, которые нужно сделать именно в то время, когда назначена тренировка. Готовит особенно вкусный и калорийный ужин. Устраивает внеплановый романтический вечер с бутылкой вина и жирным сыром. Да мало ли уловок!
Вас критикуют
Или можно зайти с другой стороны: допустим, вы немного (или даже много!) поправились, а ваш супруг вместо поддержки постоянно вас подкалывает и критикует. Думаете, это сработает как стимул и заставит вас активнее работать в спортзале? Увы, исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Personal Relationships, демонстрирует обратное: женщины, которых постоянно критиковали за внешность, чаще и легче набирали вес, чем те, чьи супруги не забывали рассказывать женам, как же они прекрасны. Критика вызывает у нас стресс и убивает мотивацию — помните об этом. И любите себя — и все равно, что там показывают весы. Вы все равно самая лучшая, уж мы-то точно знаем.