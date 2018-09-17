Скорая помощь сделала ребенку укол, после которого у него появился ожог и выцвели трусы!

Об этом написала в Facebook его мать Лилия Шоботенко:

«Всю ночь не могла сбить температуру ребенку, вызвала скорую. Приехала бригада три человека - доктор и две медсестры. Доктор осмотрела ребенка, поставила диагноз ангина, назначила лечение и попросила медсестру сделать укол анальгина с димедролом и дротаверин, пишет Lifter.com.ua.

Проснувшись утром, я была в шоке! Как видите, это ожог, трусы даже выгорели после того, чем была помазана кожа. Сейчас разбираюсь, чтоб наказать неуча в белом халате, которая сделала ребенку ожог.

ФОТО: Facebook

Дозвонилась на горячую линию, меня красиво отморозили, сказали: "Мы разберемся, а вы если хотите, пишите заявление в суд".

На бланке назначений не указана даже фамилия врача, все, что я узнала, — это номер бригады, которая нас "спасала" 63!»

Пост женщины сопровождается поистине шокирующими фотографиями.

На этом история не закончилась. Лилия отвела сына в ожоговый центр: «Ну что ж, заключение ожогового центра: химический ожог 1-2-й степени. Доктора в шоке от увиденного, на их практике, они утверждают, такого не было, чтобы после спирта или спиртового раствора для инъекций был такой ожог. Теперь как минимум две недели будет заживать рана!

Для тех, кто пишет мне бред и оскорбления, попрошу просто убраться с моей страницы и радоваться где-то в одиночку!»

Вскоре первоначальный пост был заблокирован — вероятно, из-за откровенных фото. Шоботенко написала:

«Дорогие мои друзья! Мой пост заблокирован, сегодня многие из медиков нагло оправдывали медработников, которые сделали моему сыну ожог! Предлагали убрать пост и все фото! Но меня это не остановит!»