Десять продуктов, которые врачи не советуют есть на ужин

В частности, в список продуктов, от которых стоит отказаться в вечернее время суток, научные эксперты включили рис. По их словам, этот продукт содержит много крахмала и быстрых углеводов, провоцирующих резкие колебания сахара в крови, вспышки аппетита, а также активизирующих процесс жироотложения в теле, пишет Medikforum.ru.

Кроме того, не рекомендуется выпечка, в особенности, готового производства. В выпечке почти всегда много сахара, растительных и животных жиров – для обмена веществ, стихающего к вечеру, это слишком насыщенная комбинация. Также ученые не советуют есть на ужин сладкие фрукты, содержащие много фруктозы и глюкозы, что плохо сказывается на содержании сахара в крови и производстве инсулина. Помимо этого, не стоит есть шоколад, иначе есть вероятность того, что содержащиеся в нем быстрые углеводы, сахар и кофеин не только станут тяжелым испытанием для метаболизма, но и поспособствуют бессоннице.

Рекомендуют специалисты отказаться и от солений. На желудке они могут сказаться крайне неблагоприятно, обеспечив на ночь изжогу и проблемы со сном. Фастфуд по вечерам тоже нежелателен, так как в нем содержится много компонентов, вызывающих в организме повышение сахара и давления, ненужную активизацию функций – продукты фастфуда очень жирные, соленые, сладкие, часто пряные.

В красном мясе, по словам экспертов, содержится много тирозина – вещества, стимулирующего выработку адреналина. На ужин лучше употреблять рыбу или белое мясо птицы, чтобы не нарушать механизмов сна. Полезно знать, что вредным на сон грядущий стимулирующим эффектом обладает и большинство колбас, буженина и другие мясные изделия. Доказано, что их употребление коррелирует с ростом концентрации в крови норадреналина – вещества, активирующего нервные импульсы и утомляющего мозг.