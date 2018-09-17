Грудные импланты из силикона могут запретить

Санитарное управление США согласилось обсудить запрет определенных грудных имплантов из-за опасений по поводу того, что они могут вызывать рак. Таковы выводы исследования с участием более 100 тысяч женщин.
Американские регулирующие органы все-таки согласились провести публичные слушания в 2019 году, на которых будет обсуждаться безопасность или угроза для здоровья грудных имплантов на основе силикона. Это решение было принято всего за несколько часов до официального оглашения результатов крупномасштабного исследования, которое предполагает, что определенные импланты на основе силиконового геля могут в редких случаях приводить к серьезным проблемам со здоровьем, включая рак груди. В исследовании приняли участие более 100 тысяч женщин, это самое крупное наблюдение и изучение безопасности силиконовых имплантов с 2016 года.
Сами авторы исследования признают, что оно имело существенные ограничения и не смогло прямо доказать влияние имплантов на ухудшение здоровья, однако они считают убедительными полученные доказательства существующих рисков. Исследователи полагают, что женщины имеют право принимать более информированные решения на основе оценки безопасности этих имплантов, когда приходят на увеличение груди.
МедикФорум напоминает, что операции увеличения груди по-прежнему остаются самыми популярными в США наряду с фейслифтингом и ринопластикой. Чаще всего увеличение груди проводится за счет установки грудных имплантов на основе самых разных материалов, включая и силиконовый гель. В некоторых случаях этот эффект достигается с помощью перекачки жира, который берется из других зон тела, включая живот и бока. Вот уже много лет ряд экспертов бьет тревогу по поводу имплантов из силиконового геля, утверждая, что они увеличивают риск рака груди.