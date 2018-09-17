Грудные импланты из силикона могут запретить

Американские регулирующие органы все-таки согласились провести публичные слушания в 2019 году, на которых будет обсуждаться безопасность или угроза для здоровья грудных имплантов на основе силикона. Это решение было принято всего за несколько часов до официального оглашения результатов крупномасштабного исследования, которое предполагает, что определенные импланты на основе силиконового геля могут в редких случаях приводить к серьезным проблемам со здоровьем, включая рак груди. В исследовании приняли участие более 100 тысяч женщин, это самое крупное наблюдение и изучение безопасности силиконовых имплантов с 2016 года.

Сами авторы исследования признают, что оно имело существенные ограничения и не смогло прямо доказать влияние имплантов на ухудшение здоровья, однако они считают убедительными полученные доказательства существующих рисков. Исследователи полагают, что женщины имеют право принимать более информированные решения на основе оценки безопасности этих имплантов, когда приходят на увеличение груди.