Простые советы, как стирать черную одежду, чтобы она не теряла цвет

Некоторые исследования утверждают, что черная одежда помогает людям чувствовать себя увереннее и умнее, являясь одним из лучших вариантов образа для посещения значительных событий, пишет Fabiosa.ru.

Но черные предметы одежды, а также любые другие темные цвета выглядят довольно грустно, когда теряют насыщенность красок. С помощью этих простых трюков вы узнаете, как правильно стирать темную одежду, чтобы она сохраняла цвет как можно дольше и выглядела как можно лучше.

Приемы при стирке черной одежды

1. Старайтесь реже стирать такие вещи

Независимо от того, насколько тщательно вы пытаетесь заботиться о своих предметах одежды, процесс стирки всегда смывает краску. Это общеизвестный факт. Но вы можете ограничить выцветание, стирая темную одежду как можно реже, лишь когда это крайне необходимо. Тем не менее, черное нижнее белье и носки следует стирать после каждой носки.

2. Сортируйте, как профи

Когда вы сортируете одежду перед стиркой, постарайтесь отложить темную одежду в одну кучку. Краска смывается во время цикла стирки. Но если в загрузке нет более светлой одежды, в которую мог бы впитаться темный краситель, то он будет снова поглощен черной одеждой.

3. Выверните одежду наизнанку

Черный цвет исчезает из-за трения, которое появляется, когда предметы одежды трутся друг о друга в стиральной машине. Вывернув одежду наизнанку, вы дольше сохраните ее внешний вид.

4. Используйте нужную температуру

Горячая вода способствует вытравлению красителя из ткани, поэтому не забывайте всегда использовать самую низкую температуру воды, когда стираете темную одежду.

5. Избегайте длительного пребывания на солнце

Не сушите черную одежду на открытом пространстве под прямыми солнечными лучами, так как в таком случае вещи выгорят, уйдет насыщенный цвет. Вместо этого попробуйте использовать комнатную сушильную стойку, убрав ее подальше от солнца.

Дополнительные приемы

Если это не помогло, предлагаем воспользоваться следующими средствами:

уксус - во время цикла полоскания непосредственно в бак стиральной машины добавьте 250 мл белого очищенного уксуса;

соль - добавьте 125 мл столовой соли к циклу стирки, поместите ее в основной бак;

пищевая сода - после того, как вы заполнили машинку черной одеждой, добавьте к ней 125 мл пищевой соды.

Расскажите нам, какой из этих трюков вы могли бы применить. И, если знаете какие-либо другие советы, как сохранить черный цвет своей одежды, поделитесь ими с нами!