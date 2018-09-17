Профессор Гарварда назвала кокосовое масло чистым ядом, и вот почему

Кокосовое масло стало очень популярным у любителей здорового образа жизни и у женщин, которые хотят сохранить свою красоту. Согласно Healthline, кокосовое масло имеет много преимуществ, в том числе способность повышать уровень хорошего холестерина ЛПВП и снижать уровень плохого холестерина ЛПНП, что может даже помочь с потерей веса.
Однако один из профессоров Гарварда счел это утверждение ложным, и он не рассматривает кокосовое масло как суперпродукт. Cчитает, что увлечение им не настолько полезно, как считается, пишет Fabiosa.ru.
Кокосовое масло вредное?
Карин Михельс, профессор Гарварда, прочитала лекцию под названием «Кокосовое масло и другие пищевые ошибки», чтобы пролить свет на истинную питательную ценность кокосового масла. По словам Михельс, кокосовое масло в больших количествах содержит насыщенные жирные кислоты, употребление которых приводит к увеличению веса.
Профессор считает, что кокосовое масло - это «чистый яд» и «один из худших продуктов, который можно съесть». Хотя эти утверждения являются исключительно ее собственным мнением, факт заключается в том, что кокосовое масло является продуктом, содержащим высокий уровень насыщенных жиров, и по этой характеристике находится наравне с печально известными пальмовым и пальмоядровым маслами.
В то время как насыщенный жир, содержащийся в кокосовом масле, не является идеальным продуктом для потребления людьми с проблемами веса, существует исследование, в котором благодаря нему у 116 женщин повысился уровень хорошего холестерина ЛПВП.
Выбрать более здоровые варианты жира
Нужно ли прислушиваться к профессору и прекращать употреблять кокосовое масло? Пусть каждый решает для себя сам. Но, если вы находитесь в поиске здорового источника жира, мы можем предложить несколько вариантов, одобренных диетологами.
Жир имеет важное значение в нашем рационе, поэтому нужно помнить, что рекомендуется снизить количество насыщенных жиров и трансжиров, которых очень много в различной обработанной пище. Если вы ищете источник здорового жира, подумайте над добавлением следующих продуктов в свой рацион: авокадо, оливковое масло, Омега-3 жирные кислоты, орехи.