Профессор Гарварда назвала кокосовое масло чистым ядом, и вот почему

Однако один из профессоров Гарварда счел это утверждение ложным, и он не рассматривает кокосовое масло как суперпродукт. Cчитает, что увлечение им не настолько полезно, как считается, пишет Fabiosa.ru.

Кокосовое масло вредное?

Карин Михельс, профессор Гарварда, прочитала лекцию под названием «Кокосовое масло и другие пищевые ошибки», чтобы пролить свет на истинную питательную ценность кокосового масла. По словам Михельс, кокосовое масло в больших количествах содержит насыщенные жирные кислоты, употребление которых приводит к увеличению веса.

Профессор считает, что кокосовое масло - это «чистый яд» и «один из худших продуктов, который можно съесть». Хотя эти утверждения являются исключительно ее собственным мнением, факт заключается в том, что кокосовое масло является продуктом, содержащим высокий уровень насыщенных жиров, и по этой характеристике находится наравне с печально известными пальмовым и пальмоядровым маслами.

В то время как насыщенный жир, содержащийся в кокосовом масле, не является идеальным продуктом для потребления людьми с проблемами веса, существует исследование, в котором благодаря нему у 116 женщин повысился уровень хорошего холестерина ЛПВП.

Выбрать более здоровые варианты жира

Нужно ли прислушиваться к профессору и прекращать употреблять кокосовое масло? Пусть каждый решает для себя сам. Но, если вы находитесь в поиске здорового источника жира, мы можем предложить несколько вариантов, одобренных диетологами.