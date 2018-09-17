Сама дура: почему женщина влюбляется в абьюзера и живет с ним

Кого он ищет

Многие слышали, что есть такой типаж личности: жертва. Именно ее и находит абьюзер. Женщина-жертва сама его ждет и притягивает. А если ты по жизни «не жертва», то потенциальный абьюзер с тобой так просто не справится. Что ж, смотрим, пишет Lady.mail.ru.

Во-первых, ни один истинный семейный тиран не признает себя таковым. И потому жертву он себе не ищет, а мечтает о нормальной женщине. Симпатичной, порядочной, интересной — список классический. Такую он однажды и встречает. Хорошую, понравившуюся внешне, настроенную на построение отношений.

Как позиционирует себя

Чем выше интеллект абьюзера, тем меньше у жертвы шансов почувствовать, что с этим мужчиной что-то не так. Он, наоборот, волшебным образом окажется обладателем всех тех черт, которые она всегда искала, ведь влюбившись, мужчина честно хочет быть хорошим для своей избранницы. Анализируя, что она говорит о себе и мужчинах, он подстраивается под ее желания.

Держа под контролем свои негативные черты, абьюзер с удовольствием демонстрирует любовь к детям, труду или спорту, порядку в доме и делах. Он и правда умеет многое делать хорошо, «правильно». Или говорит, что умеет. Возможно, полностью игнорирует алкоголь, особенно, если знает, что под его воздействием может потерять контроль и показать своё истинное лицо.

И вроде бы мы и в кино, и в жизни видим примеры, что все тираны ведут себя именно так. Но ведь и другие люди, которые нацелены жить счастливо (и живут же!) — делают то же самое. Такая вот лотерея.

Что он говорит о «бывших»

А если попробовать уличить абьюзера по известному признаку: он плохо отзывается о своих бывших? Поливает их грязью?

Но, может быть, он влюбился впервые и никакой «бывшей» не было. А если и не так, то «бывшие» реально бывают всякими, в наше время развод — не такая уж и редкость.

Может переживший непростые отношения мужчина оказаться после хорошим мужем для другой? Да. Вообще, по статистике, вторые браки крепче первых. А может — реальным абьюзером? Запросто. Ведь «плохие парни», пережив разрыв, ищут «нормальную женщину».

Как подавляет

В книгах пишут: «Абьюзер выдает себя желанием полностью контролировать действия жертвы». Кажется, уж это легко заметить? Попробуем.