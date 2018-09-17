Сама дура: почему женщина влюбляется в абьюзера и живет с ним

Пострадавшая не несет ответственности за то, что с ней случилось. Насильник неправ всегда. Общество постепенно привыкает к этому. Но когда дело доходит до домашнего насилия, особенно психологического, новые скрепы слабеют: «Она, что, не видела, за кого замуж выходила? Зачем продолжает жить с ним? Сама винова...» Стоп! А кто из нас смог бы сразу разобраться, что жизнь именно с этим мужчиной превратится в ад? Попробуем понять.
Кого он ищет
Многие слышали, что есть такой типаж личности: жертва. Именно ее и находит абьюзер. Женщина-жертва сама его ждет и притягивает. А если ты по жизни «не жертва», то потенциальный абьюзер с тобой так просто не справится. Что ж, смотрим, пишет Lady.mail.ru.
Во-первых, ни один истинный семейный тиран не признает себя таковым. И потому жертву он себе не ищет, а мечтает о нормальной женщине. Симпатичной, порядочной, интересной — список классический. Такую он однажды и встречает. Хорошую, понравившуюся внешне, настроенную на построение отношений.
Как позиционирует себя
Чем выше интеллект абьюзера, тем меньше у жертвы шансов почувствовать, что с этим мужчиной что-то не так. Он, наоборот, волшебным образом окажется обладателем всех тех черт, которые она всегда искала, ведь влюбившись, мужчина честно хочет быть хорошим для своей избранницы. Анализируя, что она говорит о себе и мужчинах, он подстраивается под ее желания.
Держа под контролем свои негативные черты, абьюзер с удовольствием демонстрирует любовь к детям, труду или спорту, порядку в доме и делах. Он и правда умеет многое делать хорошо, «правильно». Или говорит, что умеет. Возможно, полностью игнорирует алкоголь, особенно, если знает, что под его воздействием может потерять контроль и показать своё истинное лицо.
И вроде бы мы и в кино, и в жизни видим примеры, что все тираны ведут себя именно так. Но ведь и другие люди, которые нацелены жить счастливо (и живут же!) — делают то же самое. Такая вот лотерея.
Что он говорит о «бывших»
А если попробовать уличить абьюзера по известному признаку: он плохо отзывается о своих бывших? Поливает их грязью?
Но, может быть, он влюбился впервые и никакой «бывшей» не было. А если и не так, то «бывшие» реально бывают всякими, в наше время развод — не такая уж и редкость.
Может переживший непростые отношения мужчина оказаться после хорошим мужем для другой? Да. Вообще, по статистике, вторые браки крепче первых. А может — реальным абьюзером? Запросто. Ведь «плохие парни», пережив разрыв, ищут «нормальную женщину».
Как подавляет
В книгах пишут: «Абьюзер выдает себя желанием полностью контролировать действия жертвы». Кажется, уж это легко заметить? Попробуем.
Цените, когда мужчина умеет сам решать текущие вопросы, а тем более устраивать сюрпризы? Вроде тех, когда остается только прийти в предложенное место и ахнуть: столик, лучшее блюдо, прогулка — все продумано. Есть даже зонт, так как обещали дождь. А представь, что он привезет к порогу вечернее платье, так как вы прямо сейчас едете в театр? Станет напоминать о теплой одежде в холода? Все это люди называют заботой и романтикой, а не «контролем», и парень по жизни может оказаться чутким супругом.
Только и абьюзеру создать такую сказку в начале отношений удается на пять с плюсом. В статусе законного мужа он продолжит «заботиться» до безумия: решать, что жене есть и чему учиться, где гулять, а где нет, с кем дружить, а с кем — нет. Все чаще наказывая за сопротивление «своему счастью» презрением, скандалом, шантажом, неуважением.
Почему абьюзеру верят, а жертве — не всегда
Пора убегать, не правда ли? Только для начала придется как-то убедить близких и прежде всего себя, что «идеальный парень», член семьи — психологический насильник. Но как?
Изначально ментально здоровая женщина все пытается понять, что же она сама делает не так. Пытается подстроиться под партнера, который часто чем-то недоволен. Она работает над своими «недостатками», которые мужчина-абьюзер помогает выискивать, убеждая, что своими изъянами женщина ставит под угрозу главную ценность — семью. Из-за «непутевой жены» может разрушиться ценность — их брак. И ему «приходится» быть разным на людях и дома. Для остальных он по-прежнему добрый и хороший, а с ней наедине «мучается», как, конечно, никто не будет больше мучиться.
Как тут не поверить в свою никчемность, когда все это делает не какой-то гипотетический «абьюзер» из психологической литературы, а мужчина с признанной массой достоинств, часто отец общих детей? Тем более если ты, и правда, вчера не убрала вечером посуду со стола, непутевая ты хозяйка. Неделю не находишь в себе сил читать детям книжку на ночь, плохая мать. Это же факты!
Почему от абьюзера сложно уйти
Выходит, у абьюзера есть все вышеперечисленные инструменты, чтобы «держать» жертву. А у жертвы нет главного — безапелляционного общественного признания того, что женщина может попасть в ситуацию семейного насилия не по своей воле. Нет уверенности в том, что можно и нужно просить о помощи, когда твой муж — семейный деспот. А что, если после огласки многие предпочтут держать нейтралитет? Это примерно то же самое, что проходить мимо тонущего, рассуждая: «Ну сам же в воду залез!»
И потому пора признать, что ответ на вопрос, почему женщина выбрала абьюзера и живет с ним, может быть только один: потому что она — случайная жертва. Виноватых в этом вообще нет. Зато у окружающих есть возможность оказать поддержку и предложить помощь. Или хотя бы не осуждать.