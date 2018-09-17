«Девушки, вы сами портите мужчин!» - рассуждает Михаил Лабковский

"Начну с такой зарисовки: в семье появляется ребенок. После первых дней, когда восторг и шок сошли на нет, муж говорит жене: «Милая, мне рано утром вставать на работу, дай мне выспаться». В 90% случаев женщина примет это как должное и сделает все, чтобы ребенок ночью не мешал спать собственному отцу. В особых случаях даже уйдет спать в другую комнату, чтобы муж нормально спал. Ее логика проста: он кормит семью, ему надо отдыхать, пишет Cosmo.ru.

Словно, когда муж уедет на работу, сама женщина заляжет спать, восстанавливаясь после бессонной ночи. Да, а в выходные мужика тоже беспокоить нельзя: он должен отдохнуть, он же работал! Более того: если в выходные муж изъявит желание погулять с коляской, он будет герой и молодец! Ничего, что она сама два раза в день все будни гуляла? Это, на минуточку, не ее личный, а их общий ребенок!

И в этой ситуации, увы, виновата именно женщина, поскольку она ей всячески способствует. И ошибка это не только потому, что женщина загоняет себя, перетруждается, но и с точки зрения целостности семьи (формируется «диаспора» мама+ребенок, папа существует отдельно). Существенно понижается вероятность, что в будущем у отца с ребенком будут теплые доверительные отношения. Самое обидное, что у семьи пропадает чувство локтя, чувство единства, когда нет отдельных участников проекта с распределенными обязанностями, а есть команда, которая сообща справляется со всеми задачами.

«А когда можно оставить ребенка с отцом?» — спрашивают меня некоторые. Отвечаю: сразу, как приехали из роддома. Покормили — и пошли в парикмахерскую, погулять или к подружке. На 1−2 часа новорожденного вполне можно поручить папе. Всем только на пользу пойдет.

Дальше наш младенец подрастает, ему исполняется три года, можно идти в сад, а матери на работу. И тут часто со стороны мужчины следует такой заход: «Зачем тебе работать? Я нормально зарабатываю, занимайся семьей». Естественно, зарплата жены будет ниже, потому-что он-то три года работал, пока она была с ребенком, он как-то уже продвинулся, а ей надо начинать после трехлетнего перерыва. И вот тут очень важно не поддаться на эту провокацию.

Я в силу профессии насмотрелся на сотни таких женщин, которые поверили мужу, а он спустя 10−15 лет собрал вещи и ушел. А она без профессии и без работы, она уже утратила навыки и в возрасте около 40 оказывается совершенно беспомощной. И хорошо еще, если он помогает ребенку или оставил ей что-то, бывают случаи и похуже.