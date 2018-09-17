Излишняя чистота дома приводит к детскому ожирению

К такому выводу пришли канадские педиатры, проанализировав данные более чем семисот младенцев. Результаты опубликованы в CMAJ. Авторы исследования обратились к данным CHILD — канадского лонгитюдного исследования развития здоровых детей. Именно оттуда они взяли данные о составе микрофлоры детей в возрасте 3-4 месяцев и их массы тела в возрасте 1 и 3 года. Всего исследование охватило 757 младенцев.
Ученые обнаружили сильную зависимость изменений в составе микрофлоры кишечника младенцев и частом использовании бытовой химии для дезинфекции поверхностей, которыми частенько злоупотребляют родители. В частности, у детей был понижен уровень бактерий Haemophilus и Clostridium, а также повышенный уровень бактерий Lachnospiraceae. И это неудивительно: частично микробиом детей заселяется из окружающей среды. Исследования на поросятах с использованием аэрозольных дезинфектантов показали тот же результат, пишет Deti.mail.ru.
Однако самое тревожное заключалось в том, что у детей с измененным микробиомом уже к году наблюдался повышенный индекс массы тела. Авторы отмечают:
Антибактериальные чистящие средства способны изменить экоситему микробиома и увеличить риск избыточного веса ребенка. В нашем исследовании представлена новая информация о влиянии этих продуктов на микробный состав кишечника младенца и случаи избыточной массы тела у той же самой популяции.