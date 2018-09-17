Излишняя чистота дома приводит к детскому ожирению

Ученые обнаружили сильную зависимость изменений в составе микрофлоры кишечника младенцев и частом использовании бытовой химии для дезинфекции поверхностей, которыми частенько злоупотребляют родители. В частности, у детей был понижен уровень бактерий Haemophilus и Clostridium, а также повышенный уровень бактерий Lachnospiraceae. И это неудивительно: частично микробиом детей заселяется из окружающей среды. Исследования на поросятах с использованием аэрозольных дезинфектантов показали тот же результат, пишет Deti.mail.ru.

Однако самое тревожное заключалось в том, что у детей с измененным микробиомом уже к году наблюдался повышенный индекс массы тела. Авторы отмечают: