Самые крепкие отношения — у тех, кто обожает шутить над своим партнером

По данным исследования, проведенного в Аппалачском университете, один из самых точных показателей здоровых отношений — регулярные подшучивания друг над другом, сообщает Rebel Circus. Да-да, сарказм и дурацкие шуточки идут на пользу вашим отношениям, пишет Lifter.com.ua.

Когда мы говорим о здоровых отношениях, большинство людей соглашаются, что таковые должны базироваться на некоторых основополагающих принципах — доверии, честности, готовности идти на компромисс. Есть и другие, более индивидуальные факторы — чувство юмора, общность целей, предпочтения и антипатии.

Но в недавнем исследовании Аппалачского университета ученые нашли довольно неожиданный предиктор успешных отношений — взаимное подшучивание. То есть шутки, приколы и розыгрыши!

В каждых отношениях есть какие-то уникальные черты — так сказать, свои тараканы. Обычно они слагаются из каких-то особенностей человека, которые не положено видеть большинству окружающих: ведь если быть честными, это не самые привлекательные наши стороны.

Но специалисты утверждают, что когда мы не только принимаем, но и высмеиваем друг в друге эти черты, мы устанавливаем наиболее прочную связь! Это способ сказать: «Я тебя вижу и принимаю таким/такой, как ты есть», способ увидеть смешную сторону в ситуации.

Конечно же, важно, чтобы такие насмешки и приколы не выходили за рамки. Никто не любит, когда над ним издеваются или тычут его носом в отрицательные черты. Однако добрый юмор и благие намерения превращают насмешки в нечто полезное, что еще сильнее сплачивает двух людей.

Почему же это действует?

Похоже, старая поговорка «смех — лучшее лекарство» таки верна. Люди, которые могут вместе смеяться, понижают стресс, приобретают большую уверенность и учатся принимать себя лучше, чем все остальные.

Исследования свидетельствуют: смех понижает гормоны стресса и давление, а по расслабляющему действию сравним с медитацией. А чем меньше стресса, тем меньше ссор из-за того, чья нынче очередь мыть посуду, и тем больше времени на радости жизни.

Подшучивая друг над другом, вы устанавливаете интимную связь. Вы создаете нечто общее для вас обоих, смеетесь над чем-то, недоступным другим, и тем самым сближаетесь еще больше.

Доктор Дорис Браззини, участвовавшая в исследовании, говорит: «Смех помогает справляться с трудными ситуациями и находить общий язык с другими людьми. Когда люди смеются над чем-то одним, они тем самым поддерживают мнения друг друга, а “свои” шутки, домашние прозвища и т. п. — то, чего не понять окружающим, — укрепляют связь между парой».

Еще один плюс таких шуточек в том, что они помогают более эффективно разрешать конфликты. Как именно? А так: когда вы добавляете юмор в самую что ни на есть серьезную ситуацию, вы понижаете градус напряжения, что позволяет прийти к соглашению быстрее и с меньшими жертвами.

Вот вам еще одно доказательство: ученые обнаружили, что смех заметно укрепляет иммунитет! Так что можете сказать партнеру, что шутите над ним ради его же здоровья!