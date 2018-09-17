Какая стрижка лучше всего подходит вам по знаку Зодиака?

Овен

Управляемый Марсом Овен сам определяет свой стиль. Его динамичная индивидуальность не воспринимает ничего монотонного, даже когда дело доходит до стрижки. Поэтому они любят экспериментировать и даже радикально менять свой стиль. Принимая во внимание эти особенности, ассиметричные и короткие стрижки - лучший выбор, пишет Lifter.com.ua.

Телец

Представительницы знака Телец не так охотно меняются, как Овны. Хотя им нравятся короткие стрижки, решиться на них им бывает трудно. Они предпочитают носить волосы средней длины и выбирают классический и простой стиль, все просто для того, чтобы чувствовать себя хорошо на их коже. Асимметричная челка успешно украсит выбранную стрижку.

Близнецы

Близнецы с энтузиазмом принимают изменения стиля, и не только потому, что ненавидят однообразие, а потому, что им нравится отличаться от других. Даже самые консервативные Близнецы немного эксцентричны. При этом они с удовольствием носят как короткие, так и длинные волосы, главное, чтобы в прическе была некая изюминка, например, мелированная прядь.

Рак

Женственные и романтичные представители знака Рак не должны отходить средней длины волос. Например, им идеально подойдет стрижка для боб. Кроме того, они могут выбрать классический стиль, но желательно, чтобы кончики волос были подрезаны буквой «V» или полукругом.

Лев

Лев выбирает только такой тип стрижки, который удержит знак в центре внимания. Шикарный боб с асимметричными акцентами в интенсивном оттенке - именно то, что нужно женщине этого знака.

Дева

Женщины, рожденные под этим знаком зодиака, являются истинными поборницами совершенства. Неприемлемая стрижка может даже довести их до депрессии. Но во избежание проблем им лучше не отпускать слишком длинные волосы, и не подстригать их слишком коротко.

Весы

Баланс, гармония и симметрия важны для балансов. Им нравится выделяться, но главное - чувствовать себя хорошо. Поэтому следует избегать сложных стрижек и выбирать длинные прямые волосы.

Скорпион

Родившиеся под знаком Скорпиона бесстрашны, страстны и сексуальны - и довольно активны. Вот почему им подойдут короткие и смелые стрижки, подчеркивающие их силу и уверенность.

Стрелец

Полные жизни и общительные женщины знака Стрельца выбирают стрижки игривого или смелого стиля, идеально подходящего для их порывистой личности. Шикарный объемный боб или панк-стрижка отлично подойдут Стрельцам.

Козерог

Родившиеся под знаком Козерога организованы, профессиональны и готовы ко всему. Знак управляется Сатурном, поэтому они тяготеют к серьезным коротким стрижкам или к аккуратным каре.

Водолей

Водолеи богемные, эксцентричные и обожают веселиться, и их прическа отражает это. Они могут пробовать разные стили, но поскольку вкусы у них быстро меняются, им следует избегать радикально коротких стрижек.

Рыбы