Пицца-блин: вы можете приготовить ее за десять минут

Тесто делается всего минуту, а начинка подбирается в соответствии с вашими предпочтениями. Рецепт от Bucataria Noastra, пишет Lifter.com.ua.

Вот что нам понадобится:

4 столовые ложки сливок;

4 столовые ложки майонеза;

2 яйца;

9 столовых ложек муки;

сыр.

А вот как приготовить нашу супер-пиццу:

1. Смешайте все ингредиенты для теста. Предупреждаем: оно получится жидковатым.

2. Выложите тесто на смазанную маслом сковородку и сразу накидайте сверху любимую начинку (томатный соус, салями, маринованный огурец, маслины, помидоры и т. д.). Поверх всего полейте майонезом (по желанию) и посыпьте тертым сыром.

3. Поставьте сковородку ненадолго в теплое место. Потом поставьте на огонь и жарьте пиццу до тех пор, пока сыр не расплавится.