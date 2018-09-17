Пн, 17.09.2018
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Пицца-блин: вы можете приготовить ее за десять минут

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Пицца, фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

«Быстрая блинная пицца», которая готовится всего десять минут, - это самый простой в мире рецепт итальянского народного блюда, покорившего всю планету.

Тесто делается всего минуту, а начинка подбирается в соответствии с вашими предпочтениями. Рецепт от Bucataria Noastra, пишет Lifter.com.ua.

Вот что нам понадобится:

    4 столовые ложки сливок;

    4 столовые ложки майонеза;

    2 яйца;

    9 столовых ложек муки;

    сыр.

А вот как приготовить нашу супер-пиццу:

1. Смешайте все ингредиенты для теста. Предупреждаем: оно получится жидковатым.

2. Выложите тесто на смазанную маслом сковородку и сразу накидайте сверху любимую начинку (томатный соус, салями, маринованный огурец, маслины, помидоры и т. д.). Поверх всего  полейте майонезом (по желанию) и посыпьте тертым сыром.

3. Поставьте сковородку ненадолго в теплое место. Потом поставьте на огонь и жарьте пиццу до тех пор, пока сыр не расплавится.

Подавайте горячей!

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