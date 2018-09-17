Пицца-блин: вы можете приготовить ее за десять минут

«Быстрая блинная пицца», которая готовится всего десять минут, - это самый простой в мире рецепт итальянского народного блюда, покорившего всю планету.
Тесто делается всего минуту, а начинка подбирается в соответствии с вашими предпочтениями. Рецепт от Bucataria Noastra, пишет Lifter.com.ua.
Вот что нам понадобится:
4 столовые ложки сливок;
4 столовые ложки майонеза;
2 яйца;
9 столовых ложек муки;
сыр.
А вот как приготовить нашу супер-пиццу:
1. Смешайте все ингредиенты для теста. Предупреждаем: оно получится жидковатым.
2. Выложите тесто на смазанную маслом сковородку и сразу накидайте сверху любимую начинку (томатный соус, салями, маринованный огурец, маслины, помидоры и т. д.). Поверх всего полейте майонезом (по желанию) и посыпьте тертым сыром.
3. Поставьте сковородку ненадолго в теплое место. Потом поставьте на огонь и жарьте пиццу до тех пор, пока сыр не расплавится.
Подавайте горячей!