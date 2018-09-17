Пятнадцать продуктов, которыми можно буквально объедаться и не толстеть

Не беспокойтесь: полезная еда тоже бывает вкусной! А главное — ее можно есть, сколько влезет, не опасаясь лишних килограммов, пишет Lifter.com.ua.

Думаете, такого не бывает? Как бы не так!

TopBuzz нашел целых 15 продуктов, от которых вообще не толстеют:

1. Попкорн.

Это вообще самый полезный перекус в мире. Разумеется, без масла и сахара!

2. Сельдерей.

Если вам хочется погрызть чего-то хрустящего, вместо вредных чипсов советуем попробовать стебли сельдерея. От них еще и худеют!

3. Баклажаны.

Баклажаны — вообще вкуснятина, если их запечь или поджарить на гриле. Ешьте без ограничений!

4. Цитрусы.

На диете фрукты не очень-то рекомендованы, но цитрусовые — исключение. Они полезны для кожи и пищеварения.

5. Арбуз и дыня.

Эти бахчевые плоды способствуют выведению лишней жидкости из организма. Так что можете есть их хоть каждый день.

6. Морская капуста.

Водоросли очень полезны для щитовидки и, соответственно, поддержания гормонального баланса. А это лучший способ не толстеть.

7. Кабачки.

Как и баклажаны, кабачки надо приготовить. Они не только вкусны и полезны, но и крайне низкокалорийны, так что можете есть их с утра до вечера.

8. Огурцы.

Многие недолюбливают вкус огурцов, но если распробовать этот чудесный овощ, он поможет вам эффективно похудеть. А еще его полезно добавлять в воду и пить.

9. Свекла.

Салат из свеклы — это очень вкусно и помогает похудеть. Кроме того, свекла способствует сжиганию жиров, так что ешьте ее, сколько душе угодно.

10. Яйца.

Яйца — это идеальный продукт. Они вкусны, из них можно приготовить кучу разных блюд, а самое лучшее — ими можно смело завтракать, обедать и ужинать, не толстея!

11. Ананасы.

Кто ж не любит ананасы? Этот сладкий и ароматный плод ни за что не наградит вас лишним весом!

12. Яблоки.

Яблоками вполне реально наесться, а еще они способствуют пищеварению. Кроме того, они содержат витамин C и калий.

13. Салаты.

Разумеется, зеленые салаты можно есть в неограниченном количестве. Только без калорийной заправки!

14. Клюква.

Клюква (как и смородина) — отличный перекус и добавка к любому салату. В нее практически нет калорий, зато полно витамина C. Плюс она выводит избыток жидкости.

15. Капуста.

Белокочанная, цветная, брокколи — все это ваши лучшие союзники в борьбе с лишним весом. И калорий в них самый минимум!