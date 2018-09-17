Пятнадцать продуктов, которыми можно буквально объедаться и не толстеть

Диета может быть делом довольно сложным, особенно если вы любите покушать. Есть общие советы, которые неплохо работают: например, не есть после 18:00 и ложиться не позднее 0:00. Но давайте начистоту: чтобы сбросить вес, надо изменить рацион, иначе ничего не выйдет.
Не беспокойтесь: полезная еда тоже бывает вкусной! А главное — ее можно есть, сколько влезет, не опасаясь лишних килограммов, пишет Lifter.com.ua.
Думаете, такого не бывает? Как бы не так!
TopBuzz нашел целых 15 продуктов, от которых вообще не толстеют:
1. Попкорн.
Это вообще самый полезный перекус в мире. Разумеется, без масла и сахара!
2. Сельдерей.
Если вам хочется погрызть чего-то хрустящего, вместо вредных чипсов советуем попробовать стебли сельдерея. От них еще и худеют!
3. Баклажаны.
Баклажаны — вообще вкуснятина, если их запечь или поджарить на гриле. Ешьте без ограничений!
4. Цитрусы.
На диете фрукты не очень-то рекомендованы, но цитрусовые — исключение. Они полезны для кожи и пищеварения.
5. Арбуз и дыня.
Эти бахчевые плоды способствуют выведению лишней жидкости из организма. Так что можете есть их хоть каждый день.
6. Морская капуста.
Водоросли очень полезны для щитовидки и, соответственно, поддержания гормонального баланса. А это лучший способ не толстеть.
7. Кабачки.
Как и баклажаны, кабачки надо приготовить. Они не только вкусны и полезны, но и крайне низкокалорийны, так что можете есть их с утра до вечера.
8. Огурцы.
Многие недолюбливают вкус огурцов, но если распробовать этот чудесный овощ, он поможет вам эффективно похудеть. А еще его полезно добавлять в воду и пить.
9. Свекла.
Салат из свеклы — это очень вкусно и помогает похудеть. Кроме того, свекла способствует сжиганию жиров, так что ешьте ее, сколько душе угодно.
10. Яйца.
Яйца — это идеальный продукт. Они вкусны, из них можно приготовить кучу разных блюд, а самое лучшее — ими можно смело завтракать, обедать и ужинать, не толстея!
11. Ананасы.
Кто ж не любит ананасы? Этот сладкий и ароматный плод ни за что не наградит вас лишним весом!
12. Яблоки.
Яблоками вполне реально наесться, а еще они способствуют пищеварению. Кроме того, они содержат витамин C и калий.
13. Салаты.
Разумеется, зеленые салаты можно есть в неограниченном количестве. Только без калорийной заправки!
14. Клюква.
Клюква (как и смородина) — отличный перекус и добавка к любому салату. В нее практически нет калорий, зато полно витамина C. Плюс она выводит избыток жидкости.
15. Капуста.
Белокочанная, цветная, брокколи — все это ваши лучшие союзники в борьбе с лишним весом. И калорий в них самый минимум!
Ну что, диета уже не кажется вам такой унылой затеей?