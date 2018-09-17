Рецепт египетского торта, который многие называют лучшим в мире

Вот что вам понадобится, чтобы соорудить себе эту вкуснятину:

Для трех тонких коржей:

6 белков;

6 столовых ложек сахара;

2,5 столовые ложки муки;

150 г лесных молотых орехов.

Для заварного крема:

10 желтков;

10 столовых ложек сахара;

3 столовых ложки муки/кукурузного крахмала;

20 г ванильного сахара;

340 мл молока;

170 г масла;

ванильный сахар.

Для хрустящего крема:

200г обычного +4 столовых ложки карамелизированного сахара;

130г лесных орехов;

200 мл жидких взбитых сливок.

Для декора (необязательно):

орехи;

взбитые сливки;

кусочки карамелизированного сахара.

Подготовка:

Разогрейте духовку до 170°С.

Коржи:

Ингредиенты для каждого коржа: 2 яичных белка, 2 столовые ложки сахара, 1/2 столовой ложки муки, 50 г молотых орехов, передает Lifter.com.ua.

Взбейте белки, медленно добавляйте сахар и взбивайте до жестких пиков. Постепенно всыпьте муку и молотые орехи, перемешивая лопаткой. Нанесите готовое тесто на круглый противень диаметром 20 см и пеките 25 минут.

Заварной крем:

Поставьте кастрюлю на огонь и добавьте туда желтки, сахар, муку / крахмал, ванильный сахар и молоко, и размешивайте, пока не получится однородный и густой крем. Оставьте его при комнатной температуре до полного охлаждения.

Взбейте крем с мягким маслом и хорошо перемешайте.

Хрустящий крем:

Смешайте сливки с орехами и карамелизированным сахаром.

Теперь собираем торт!

Все очень просто: 1 корж, 1 слой заварного крема, 1 слой хрустящего крема. Затем повторите сначала. Скорее всего, у вас останется немного заварного крема, так что можете смазать бортики торта.