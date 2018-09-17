Рецепт египетского торта, который многие называют лучшим в мире

Этот торт – просто чудо. У него есть все самое необходимое: нежная, сладкая структура, желтый мягкий крем, полный хрустящих сюрпризов, пишет Bucataria Noastra.
Вот что вам понадобится, чтобы соорудить себе эту вкуснятину:
Для трех тонких коржей:
6 белков;
6 столовых ложек сахара;
2,5 столовые ложки муки;
150 г лесных молотых орехов.
Для заварного крема:
10 желтков;
10 столовых ложек сахара;
3 столовых ложки муки/кукурузного крахмала;
20 г ванильного сахара;
340 мл молока;
170 г масла;
ванильный сахар.
Для хрустящего крема:
200г обычного +4 столовых ложки карамелизированного сахара;
130г лесных орехов;
200 мл жидких взбитых сливок.
Для декора (необязательно):
орехи;
взбитые сливки;
кусочки карамелизированного сахара.
Подготовка:
Разогрейте духовку до 170°С.
Коржи:
Ингредиенты для каждого коржа: 2 яичных белка, 2 столовые ложки сахара, 1/2 столовой ложки муки, 50 г молотых орехов, передает Lifter.com.ua.
Взбейте белки, медленно добавляйте сахар и взбивайте до жестких пиков. Постепенно всыпьте муку и молотые орехи, перемешивая лопаткой. Нанесите готовое тесто на круглый противень диаметром 20 см и пеките 25 минут.
Заварной крем:
Поставьте кастрюлю на огонь и добавьте туда желтки, сахар, муку / крахмал, ванильный сахар и молоко, и размешивайте, пока не получится однородный и густой крем. Оставьте его при комнатной температуре до полного охлаждения.
Взбейте крем с мягким маслом и хорошо перемешайте.
Хрустящий крем:
Смешайте сливки с орехами и карамелизированным сахаром.
Теперь собираем торт!
Все очень просто: 1 корж, 1 слой заварного крема, 1 слой хрустящего крема. Затем повторите сначала. Скорее всего, у вас останется немного заварного крема, так что можете смазать бортики торта.
Теперь можете украсить торт взбитыми сливками, орехами и кусочками карамелизированного сахара!