Готовим вместе с Меган Маркл: жена принца Гарри выпустила книгу рецептов восточной кухни

В новом посте сказано, что Меган написала свою первую книгу с рецептами совместно с основательницами сообщества Hubb Community Kitchen. В него входят женщины, работавшие в столовой, которая была расположена в лондонском центре Мусульманского культурного наследия. В прошлом году они пострадали в пожаре жилого многоэтажного дома Гренфелл-тауэр (он унес жизни 71 человека). Тогда авторы кулинарной книги, которые были вынуждены жить в сгоревшем здании, объединились и начали помогать пострадавшим. Эта трагическая история не смогла оставить Меган равнодушной, пишет Spletnik.ru.

Hubb Community Kitchen — место, где женщины смеются, горюют, плачут и готовят все вместе. Здесь культурная идентичность объединяется под одной крышей и создает пространство, в котором все могут чувствовать себя комфортно. В Hubb Community Kitchen все чувствуют общую потребность в объединении и общении, а также учатся в процессе готовки вместе переживать радости и неудачи,— написала Маркл в предисловии к кулинарной книге.

Известно, что впервые Меган посетила Hubb Community Kitchen в январе 2018 года. С тех пор герцогиня начала регулярно приходить и готовить вместе с женщинами из этой организации — сперва Маркл, конечно же, скрывала свои визиты.

«Обмен семейными рецептами и хорошими впечатлениями на кухне многим из нас подарил забытое ощущение дома. Мы назвали себя Hubb Community Kitchen, потому что в переводе с арабского hubb значит любовь», — рассказывает одна из участниц сообщества.

Выход кулинарной книги был анонсирован коротким видеороликом, в котором Меган вместе с основательницами Hubb Community Kitchen готовит различные блюда и накрывает стол. На кадрах видно, как Маркл помогает на кухне и непринужденно общается с женщинами из сообщества.

Известно, что в книгу вошло 50 рецептов восточной кухни. В сборнике вы найдете способы приготовления курицы в соусе карри, дипа из авокадо и зеленого чили, баклажанов по-индийски, пирога с карамелизированными сливами и других блюд. Издание стоимостью 9,99 фунта стерлингов уже можно приобрести на Amazon. Деньги, вырученные от продажи книги, сначала будут перечисляться в поддержку сообщества Hubb Community Kitchen.